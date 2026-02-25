La Dra. OLGA SUSANA LOCKETT -Jueza -Juzgado en Civil y Comercial Nº 8- Secretaria Nº 8, sito en Av. Laprida Nº 33, Torre II, 3º Piso, Resistencia, Chaco, notifica por edicto en autos «CETROGAR S.A. C/ ORTIZ, MARCELO AGUSTIN S/ EJECUTIVO» Expte. Nº 10903/22 lo siguiente:///Resistencia, 11 de Febrero de 2025. Proveyendo la presentación de fecha 05/02/2025: Habiéndose cumplimentado con el trámite previsto por el art. 162 del C.P.C.C. y art. 530, notifíquese el despacho Monitorio, en su parte resolutiva, al ejecutado MARCELO AGUSTIN ORTIZ, D.N.I. N° 25.973.403 por Edictos que se publicarán por un (01) día en el Boletín Oficial y en un diario local de los de mayor circulación, emplazándolo para que dentro de cinco (05) días, tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que lo represente. NOT. OLGA SUSANA LOCKETT Juez Juzgado Civil y Comercial Nº 8 El presente documento fue firmado electrónicamente por: LOCKETT OLGA SUSANA, DNI: 17697172, JUEZ 1RA. INSTANCIA.- ///Resistencia, 16 de Noviembre de 2022.- AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: RESUELVO: I- LLEVAR ADELANTE la ejecución contra MARCELO AGUSTIN ORTIZ, D.N.I. Nº: 25.973.403, hasta hacerse el acreedor íntegro pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($248.139,30) en concepto de capital reclamado, con más los intereses a calcular en la forma expuesta en los considerandos que anteceden. II- PRESUPUESTAR la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($124.069,65), sujeta a liquidación definitiva, para responder a intereses y costas del juicio. III.- HACER SABER al ejecutado que dentro del quinto (5°) día a partir de la notificación de la presente, podrá cumplir la sentencia depositando el capital de condena más la suma presupuestada para intereses y costas u oponerse deduciendo las excepciones previstas en el art. 543 del CPCC, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 541 -tercer y cuarto párrafo- del citado cuerpo legal. IV.- IMPONER las costas del juicio a la parte demandada (art. 538 del CPCC). V. ­REGULAR los honorarios del profesional interviniente GUILLERMO MAXIMILIANO GARDEY (5366), en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($46.320,00) en carácter de patrocinante y en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($18.528,00) como apoderado, con más I.V.A. si correspondiere, (arts. 3, 5, 6 y 15 de la L.A.), con la limitación prevista por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 26.994), sin perjuicio de su eventual adecuación en caso de existir oposición. Notifíquese a Caja Forense por Secretaría vía internet, conforme lo dispuesto por Acordada 3172 del 09/02/11 del Superior Tribunal de Justicia (punto séptimo) y cúmplase con los aportes de ley. VI. NOTIFÍQUESE en el domicilio real, o el contractual, o especial convenido por instrumento público o privado con firma certificada o reconocida del ejecutado, de conformidad con el art. 530 del CPCC y con las formalidades establecidas en el art. 341 del citado cuerpo legal, el cual deberá ser íntegramente transcripto, agregándose las copias del escrito de demanda y documental acompañada. VII.-REGISTRESE, PROTOCOLICESE. María Eugenia Barranco Cortes Juez Subrogante Juzgado Civil y Comercial Nº 8 El presente documento fue firmado electrónicamente por: BARRANCO CORTES MARIA EUGENIA, DNI: 22131300, JUEZ 1RA. INSTANCIA.- Paula A. Pérez Kohut Secretaria Juzgado, Civil y Comercial Nº 8. Vto. 25/02

