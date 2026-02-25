La Dra. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA Juez-Juzgado en Civil y Comercial N° 13- Secretaria Nº 13, sito en Calle Güemes Nº 609, Resistencia, Chaco, notifica por edicto en autos »CETROGAR S.A. C/ PARED, ROSA BEATRIZ S/ EJECUTIVO” Expte. Nº 15.197/18 lo siguiente:// Resistencia, 17 de Febrero de 2025. Proveyendo el escrito del DR. GARDEY con cargo 06/02/2025: Atento lo solicitado y de conformidad a los Arts. 162, 163, 164, 342 y 530 del CPCC, CÍTESE por edictos a la SRA. PARED ROSA BEATRIZ D.N.I. Nº 20.389.948, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local del último domicilio denunciado, emplazándola por (5) cinco días a fin de que tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que la represente. NOT.- CLAUDIA ELIZABETH CANOSA JUEZ Juzgado Civil y Comercial Nº 13. El presente documento fue firmado electrónicamente por: CANOSA CLAUDIA ELIZABETH, DNI: 20093160, JUEZ 1RA. INSTANCIA. Resistencia, 23 de mayo de 2025. MARIA DEL CARMEN MORALES LEZICA ABOGADA- SECRETARIA JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13. Vto. 26/02.

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