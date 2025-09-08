CFK celebró con un tuit, un saludo grabado y un baile en el balcón

Anochecía en la esquina de San José y Humberto I° se escuchó por primera vez “el que no salta votó a Milei”. Es la esquina del departamento del segundo piso del 1111 de la primera calle, donde Cristina Fernández de Kirchner permanece en detención domiciliaria y se comunica con su gente cuando sale al balcón. Justamente un rato después del cierre de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, comenzó la autoconvocatoria. Algunos al principio, un racimo poco después, hasta que la muchedumbre debió cruzar a la acera y se cortó el tránsito.

En una noche de clima frío, las manos se sacudían apuntando hacia los balcones de ese segundo piso y las gargantas se calentaban con gritos de apoyo y afecto a CFK junto a los que apuntaban con dureza al gobierno nacional, encarnados en el presidente Milel y en Karina, su hermana y secretaria general de la presidencia. “Cada vez que votes como el culo, nos vamos a encontrar en la calle. El nono de Boedo”, decía un cartel que un señor llevaba colgado del cuello. Los ojos brillosos volvieron a ser comunes en esa esquina.

Ella seguía el escrutinio desde su casa, acompaña, entre otros por Máximo Kirchner. Y puntualmente, a las 21, publicó un tuit: “¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ´Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.

Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)…

Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111.

P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!

P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

Luego salió a su balcón y por larguísimo rato saludó y bailó con el gentío que desbordaba esquina. Con un gran corazón rojo en el pecho de su remera se la vio muy contenta y sonriente. Una y otra vez agitó sus brazos y lanzó besos a la gente.

Luego, en el escenario donde Axel Kicillof cerró la jornada electoral tras el contundente triunfo, se escuchó un mensaje grabado de Cristina, que fue agradecido por el gobernador, al tiempo que señaló que la ex presidenta “está injustamente condenada y debería estar acá”.

Fuente: Tiempo Argentino