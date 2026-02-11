CGT local: “Nos quedamos en territorio, porque los senadores son de Chaco”

Tras el plenario provincial realizadoayer, central obrera definió concentrar hoy desde las 17 en su sede de Resistencia. «Responsabilizamos a los senadores del territorio», afirmaron.

En una jornada de definiciones clave, el Consejo Directivo de la CGT Regional Chaco, encabezado por Adrián Bellomi e Isaías Alegre, finalizó el plenario de delegados donde se ratificó la modalidad de la medida de fuerza para mañana. En sintonía con la convocatoria de la CGT Nacional y el plenario de delegaciones regionales, el movimiento obrero chaqueño se manifestará en las calles de Resistencia en coincidencia con el inicio de la sesión en el Senado de la Nación.

La modalidad establecida para la provincia a partir de las 17 se realizará la concentración general de todos los sindicatos confederados en la sede de la CGT Chaco, desde donde se marchará hacia la Casa de Gobierno para visibilizar el reclamo contra la Ley de la Reforma Laboral.

Adrián Bellomi, secretario General de la central, explicó que la decisión de permanecer en la

provincia responde a una estrategia federal: «La dirigencia nacional pidió que los dirigentes

sindicales nos quedemos en el territorio porque los senadores son del Chaco. Tienen que explicarle

a los laburantes chaqueños por qué levantan la mano en contra de sus derechos».

Por su parte, Isaías Alegre destacó la gravedad del escenario parlamentario: «Es un día

trascendente para voltear esta línea nefasta para los trabajadores. Se están jugando cosas muy

importantes respecto al futuro del derecho laboral en Argentina».

La movilización, que sumará el acompañamiento de las dos CTA, UPCP y diversos sectores

docentes y sociales, concluirá con la lectura de un acta, frente a la sede del Ejecutivo provincial. Allí

se expondrá la postura del movimiento obrero frente a lo que consideran un intento de «igualar para

abajo» la situación de los trabajadores registrados y precarizar el empleo por ley.