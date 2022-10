Chaco For Ever ganó, cumplió y se clasificó al Reducido

La Primera Nacional continuó ayer con su 36ª fecha y en la cual Chaco For Ever le ganó a San Martín de San Juan, por 2-1, cumpliendo así con su cometido de lograr la clasificación para el Reducido en busca del 2° ascenso a la Liga Profesional.

En la despedida de Oscar “Gomito” Gómez del fútbol profesional, el Negro consiguió su cometido, sobre todo, después de los 5’ cuando justamente el ahora exN° 5 dejó su lugar para el ingreso de Martín Garnerone, autor de los tantos del triunfo chaqueño.

Pero, para conseguir dicho halago debió afrontar un partido “chivo” ante los sanjuaninos, quienes llegaron a Resistencia con la intención de quedarse con la victoria y soñar con su pasaje al petit certamen. Es más, a los 12’ consiguió la apertura del marcador por parte de Matías Giménez. Manuel Lago le ganó a David Valdez y ante la salida de Canuto lanzó un centro atrás para que Giménez anotará el 1-0 parcial.

Pero, rápidamente el Negro se recompuso del golpe. Un pase pase filtrado de Gaggi para Garnerone y entre el exRiver, Jonathan Bottinelli, y el arquero Avellaneda no pudieron frenarlo, cometiéndole el último la falta con la cual el mismo cordobés igualó el tanteador.

Luego de dicha acción ambos equipos contaron con situaciones para aumentar las cifras.

Así, a los 27’, Lucero casi logra otro tanto para el local y tras cartón Manuel Lago llamó la atención del dueño de casa.

Seguidamente, fue Luciano Giménez quien tuvo dos chances más que no pudo definir, cerrando así la etapa inicial ambos equipos empatados; aunque, notándose al conjunto de Cravero con varias dudas en el fondo.

No obstante, en el complemento For Ever adelantó líneas, ubicando a los centrales unos metros más cercanos a sus mediocampistas. Si bien esa tarea le permitió paulatinamente ganar terreno, a los 7’ una pérdida del balón de Garnerone por poco trajo consigo un tanto visitante.

Más allá de dicho detalle, el Negro prosiguió con su labor y a los 23’ quebró a un duro oponente, que estuvo bien parado defensivamente; pero, careció de ideas para complicar a Canuto.

Ese fue el minuto de quiebre para el chaqueño: centro corto de Marcos Giménez. La pelota se desvió, tocó de taco Marín y derivó en Garnerone, quien de volea puso el 2-1.

A partir ese momento los sanjuaninos fueron a buscar el empate. For Ever se tiró atrás, aguantó el embate y sobre los 40’ tuvo otra oportunidad más con un remate de media cancha de Cuello, quien vio adelantado al arquero visitante y por poco no fue gol.

Pero, más allá de esto la fiesta en el estadio fue completa. Con Oscar Gómez ovacionado nuevamente y el equipo cantando con los simpatizantes algo que fue cosa juzgada desde instantes previos: ganar, cumplir y clasificar al Reducido.

Julio Schoenburg