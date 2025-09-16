Pin Up Casino
Chaco se moviliza en defensa de la salud y la universidad pública

La marcha universitaria en Resistencia tendrá un momento de apoyo a la Salud Pública con su paso por la zona del pediátrico.

La Multisectorial de las y los Trabajadores del Chaco convoca a una gran marcha este miércoles 17 de septiembre, a las 17, en el marco de la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública. La movilización, que partirá desde la UTN (plaza Belgrano), busca honrar la memoria de La Noche de los Lápices y repudiar el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

La Multisectorial, que agrupa a diversos sindicatos y organizaciones sociales, denunció que las medidas presidenciales «profundizan el ajuste» y ponen en riesgo el acceso a servicios esenciales para los sectores más vulnerables. La convocatoria hace un llamado a la ciudadanía a «vencer la apatía y la resignación» y a tomar conciencia de que los derechos sociales no pueden ser entregados a «los intereses de los capitales concentrados y grupos financieros».

En apoyo a la salud

La marcha incluirá un simbólico paso frente al hospital Pediátrico «Avelino Castelán» para mostrar solidaridad con el personal médico, residentes y trabajadores de la salud. En este punto, se sumarán el colectivo Somos Garrahan y familias de pacientes, quienes, al igual que los profesionales del hospital chaqueño, denuncian la precariedad y la pérdida de derechos laborales.

Además, se espera la participación de jubilados, docentes y trabajadores estatales, quienes ven en la salud y la educación pública los pilares fundamentales para una sociedad más justa.

La jornada culminará en el Campus de la UNNE en Resistencia. Allí, se leerá un pronunciamiento nacional de unidad, elaborado por la Intersindical Universitaria y la Funne. Este acto se replicará en todo el país, como parte de una movilización federal que busca defender estos derechos esenciales.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 16 de septiembre de 2025
0 31 1 minuto de lectura
