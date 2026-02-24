La ProvinciaÚltimas noticias

Chaco se vendió en producción de materia prima y exportación

“Cuando se abren mercados, se multiplican las oportunidades para nuestras comunidades”, destacó el mandatario ante el Consejo Económico y Social Europeo.

Hoy, el gobernador Leandro Zdero disertó en el Consejo Económico y Social Europeo. Expuso sobre las oportunidades del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, destacando el rol de Chaco como un socio estratégico para el mercado europeo.

“Desde nuestra provincia venimos a plantear que Chaco es una provincia confiable de materias primas y también de productos elaborados, con capacidad para integrarnos a nuevas cadenas de valor”, expresó Zdero.

El gobernador remarcó además que la provincia cuenta con condiciones para atraer inversiones y ampliar su participación en el comercio internacional. “Queremos mostrar que Chaco es un destino seguro y prometedor para las inversiones, con oportunidades en distintos sectores productivos y con una visión clara de desarrollo”, señaló.

Sostuvo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur puede generar un impacto positivo para la provincia y su población.

“Creemos que este acuerdo puede abrir nuevas puertas para nuestra gente, promoviendo el desarrollo económico y social, y generando más empleo a partir del crecimiento de nuestras exportaciones”, afirmó.

Finalmente, Zdero destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre regiones y mercados, impulsando políticas que permitan ampliar oportunidades para la producción y el trabajo en la provincia. “Cuando se abren mercados y se generan reglas claras para el comercio y la inversión, también se multiplican las oportunidades para nuestras comunidades”, concluyó.

