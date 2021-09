“Chamachistas”, la crítica hacia el festival que solo incluye artistas hombres

Por primera vez el Día del Chamamé se celebra como patrimonio inmaterial de la humanidad luego de la reciente designación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sin embargo, los homenajes oficiales de este fin de semana se tiñeron de polémica tras la publicación de la grilla que incluía sólo músicos hombres. Las artistas del género expresaron su malestar por la falta de espacio a las chamameceras y lo llamaron «chamachistas».

Días atrás, los organizadores habían publicado la grilla oficial con la participación de 10 números artísticos y llamativamente estaba integrado sólo por hombres. Las redes sociales rápidamente hicieron eco de la inexistencia de artistas mujeres y los reclamos obligaron a la organización a modificar la grilla, hasta que ayer incluyeron la participación de algunas mujeres.

«Cuando vi la grilla pensé, es un festival machista, porque es así. Ahora me entero que incluyeron mujeres, pero en principio cuando vi eran todos hombres», refirió Boni Vera, delegada de Asociación Argentina de Intérpretes e integrante del reconocido dúo chamamecero Las Hermanas Vera. La cantante habló en varias radios locales sobre el tema y lamentó este tipo de situaciones, además exigió el cumplimiento de la ley de cupo femenino Nº 27.539 en los espectáculos. «Es lamentable que pase esto en Corrientes habiendo mujeres cantoras de primer nivel y luchadoras de nuestra música. No entiendo la diagramación de la grilla y es triste que suceda con el chamamé, cuando somos patrimonio cultural de la humanidad», manifestó.

Por último, Vera expresó que, en este tipo de espectáculo, que son de homenaje y en un contexto de celebración especial, deberían replantearse la manera de organizarse. «Darles una oportunidad que puedan cantar (a las mujeres), en el Día del Chamamé», dijo en referencia a la organización y concluyó que se siente «indignada, triste y dolida por mis colegas».

Por su parte, la artista Belén Majull, en diálogo con Época, refirió que «esta situación nos da impotencia, pero también esperanza, antes éramos muy pocas las que reclamábamos mayor presencia en los escenarios y más oportunidades, ahora somos más».

En este contexto manifestó que esta situación se da en distintos escenarios. Hace seis años mirábamos la grilla del festival del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá y veíamos que eran sólo hombres, en ese momento éramos muy poquitas las que reclamábamos y claramente no teníamos la fuerza que tenemos hoy», dijo. La artista manifestó que la situación ahora es distinta, más aún porque existe una ley de cupo femenino. «Ahora en dos días se revolucionó todo y comenzaron a llamar a última hora a algunas colegas», comentó en referencia al espectáculo de hoy, en el anfiteatro.

Asimismo, Majul expresó que esta situación sucede porque «hay mucha desinformación, no le dan la entidad suficiente. Nos toman como artistas tuteladas, es decir, no te dan un lugar por no estar con alguien o porque no te mereces», dijo y añadió: «El chamamé tiene enormes artistas mujeres con varios discos grabados, viajes internacionales y gran reconocimiento, pero no las contratan por el hecho de ser mujer». (Fuente: Época)