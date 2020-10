Champions League: dos bajas tendrá Barcelona en su visita a Juventus

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, no podrá contar con el defensor Gerard Piqué ni con el mediocampista Philippe Coutinho, de cara al partido de mañana contra Juventus, en Turín, por la 2ª fecha de la Champions League.

Sin Piqué (expulsado ante Ferencvaros de Hungría) y sin el brasileño Coutinho (lesionado), el técnico trabajó ayer en la práctica con el equipo que saldrá a la cancha.

En la defensa ingresará Ronald Araújo, mientras que Sergi Roberto también podría entrar, pero por Jordi Alba, afectado por una lesión. En la mitad de la cancha, Sergio Busquets podría dejarle su lugar a Mirale Pjanic.

El probable 11 titular sería con: Neto; Sergiño Dest, Araújo, Clément Lenglet, Roberto o Alba; Pedri, Busquets o Pjanic, De Jong; Messi, Griezmann y Fati.

LA 2ª FECHA

Hoy: a las 15, Shakhtar Donetsk-Inter (Espn) y Lokomotiv-Bayern Múnich (Fox Sports); a las 17, Atlético Madrid-Salzburgo (Espn 3), Borussia Monchengladbach-Real Madrid (Espn 2), Olympique de Marsella-Manchester City (Espn) y Liverpool-Midtjylland (Fox Sports 2).

Mañana: a las 15, Istanbul Basaksehir-PSG (Espn) y Krasnodar-Chelsea (Fox Sports); a las 17, Atalanta-Ajax (Fox Sports), Brujas-Lazio (Fox Sports), Sevilla-Rennes (Espn 3), Juventus-Barcelona (Espn 2), Manchester United-Leipzig (Espn), Borussia Dortmund-Zenit (Fox Sports 2).

BARTOMEU NO RENUNCIARÁ

Josep María Bartomeu habló ayer en conferencia de prensa sobre los diferentes motivos con los que fue relacionado en el último tiempo en Barcelona: desde Lionel Messi hasta su posible renuncia al cargo de presidente previo a la votación por la moción de censura. «Puedo entender que Messi estuviera enojado, pero no podíamos dejarle ir porque es la llave del proyecto», dijo. Además, declaró que por el caso de Leo nunca pensó en dimitir. «Había una fecha límite para que anunciara si seguía o no. No lo hizo. Todos queremos que se retire acá», expresó.

«¿Miedo a ser el primer presidente expulsado de la historia de Barcelona?. No gestionamos el club con miedo. Y, ante la pregunta si se planteó dimitir, respondió: “Hasta que no tengamos la respuesta de la Generalitat, no tomaremos decisiones. No hay motivos para dimitir porque fijamos fecha en marzo para elecciones. Aunque superemos el voto de censura, esa fecha permanece», sostuvo.