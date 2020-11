Champions League: Real Madrid derrotó a Inter y lo dejó último

En el marco de la 3ª fecha del Grupo “B” de la Champions League, Real Madrid derrotó 3-2 a Inter, Valdebebas, Karim Benzema, Sergio Ramos y Rodrygo marcaron los tantos del Merengue. Por el lado del conjunto italiano, Lautaro Martínez e Ivan Perisic fueron los autores de los goles.

En el primer tiempo, los goles llegaron todos juntos. A los 24’, Benzema aprovechó un mal pase hacia atrás de un jugador del Nerazzurri, dejó al arquero en el camino y puso el 1-0. Más tarde, Ramos conectó de cabeza y estiró la ventaja.

Parecía que Real Madrid se llevaba puesto a Inter. Sin embargo, Barella asistió de taco al argentino Martínez, que, de primera, la clavó abajo.

En el complemento, Inter de a poco comenzó a dominar el trámite del juego y fue en busca del empate, el cual llegó a los 22’: Lautaro asistió con la cabeza a Perisic, quien con un remate cruzado puso el 2 a 2.

A 11 minutos del final, Vinicius desbordó la derecha y tiró un gran centro para su compatriota Rodrygo, que estampó el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Real Madrid llegó a los cuatro puntos y se acomodó segundo en el Grupo B, mientras que Inter quedó último con dos unidades.

GOLEÓ CITY

Manchester City venció por 3-0 a Olympiakos con goles de Ferrán Torres, Gabriel Jesús y Joao Cancelo en el partido por la 3° fecha del Grupo C de la Champions. El conjunto inglés, se impuso cómodamente y se afianzó como líder de la zona con nueve puntos, mientras que el equipo griego quedó tercero con solo tres unidades.

LIVERPOOL IMPARABLE

Liverpool se floreó y goleó 5-0 a Atalanta en Bérgamo por la 3° fecha del Grupo D de la Champions. Diogo Jota metió tres goles, mientras que Mohamed Salah y Sadio Mané los dos restantes para el equipo de Jürgen Klopp.

El equipo inglés, que había ganado sus dos primeros encuentros, demostró su jerarquía y superioridad desde el primer minuto.

Liverpool quedó como líder del Grupo con 9 puntos, Atalanta tercero con 4, misma cantidad que Ajax, que derrotó 2-1 a Midtjylland, colista sin unidades.

BAYERN GOLEADOR

Bayern Múnich goleó 6-2 al Salzburgo tras sufrir en el primer tiempo e incluso en parte del segundo, y firmó un triunfo contundente con cuatro goles en el último cuarto de hora. El resultado final fue exagerado para lo que se vio en el campo, ya que el partido fue bastante equilibrado hasta el minuto 79, cuando Jerome Boateng marcó el tercer gol del Bayern con un remate de cabeza.

TABLAS EN RUSIA

Atlético de Madrid se llevó un punto de Moscú tras empatar 1 a 1 ante Lokomotiv en la tercera fecha del Grupo A de la Champions. De todos modos, se queda con gusto a poco tras dominar el encuentro de principio a fin y transformar a Guilherme en la figura del partido.

José María Giménez abrió el marcador para el Colchonero. Y, cuando parecía que el trámite iba a ser sencillo para los de Madrid, una mano de Héctor Herrera en área propia cambió los planes. En principio, Benoit Bastien no cobró penal, pero un llamado del VAR lo hizo cambiar de opinión y Anton Miranchuk estableció el empate.

PROGRAMA CHAMPIONS

Hoy: a las 14.55, Zenit vs Lazio (Fox Sports) e Istanbul Basaksehir vs Manchester United (Espn). A las 17, Chelsea vs Rennes (Fox Sports); Sevilla vs Krasnodar (Fox Sports 2); Brujas vs B. Dortmund; Barcelona vs Dinamo Kiev (Espn 2); Ferencvaros vs Juventus (Espn) y Leipzig vs PSG.