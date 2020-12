Champions League: sin Messi, Barcelona goleó a Ferencvaros

Barcelona, sin Lionel Messi por descanso, goleó como visitante 3-0 a Ferencvaros por la 5ª y penúltima fecha del Grupo “G” de la Champions League. El Culé, que tiene puntaje ideal y lidera su zona, tiene asegurado el pase a 8vos. de final.

A los 14’, con un tremendo lujo de Antoine Griezmann puso el 1-0. Martin Braithwaite aumentó la ventaja a los 20′ y a los 28′ fue Ousmane Dembélé el que marcó de penal el 3-0.

LA 5ª FECHA

Grupo “A”: Lokomotiv Moscú 1-Red Bull Salzburg 3, Atlético Madrid 1-Bayern Múnich 1.

Grupo “B”: Shakhtar Donetsk 2-Real Madrid 0, Borussia Mönchengladbach 2-Inter 3.

Grupo “C”: Porto 0-Manchester City 0, Olympique Marsella 2-Olympiakos 1.

Grupo “D”: Atalanta 1-Midtjylland 1, Liverpool 1-Ajax 0.

Grupo “E”: Krasnodar 1-Rennes 0, Sevilla 0-Chelsea 4.

Grupo “F”: Borussia Dortmund 1-Lazio 1, Brujas 3-Zenit 0.

Grupo “G”: Ferencvaros 0-Barcelona, Juventus 3-Dynamo Kiev 0.

Grupo “H”: Istambul Basaksehir 3-Leipzig 4, Manchester United 1-PSG 3.

Clasificados a 8vos: Bayern Múnich (“A”); Manchester City y Porto (“C”); Liverpool (“D”); Chelsea y Sevilla (“E”); Borussia Dortmund (“F”); Barcelona y Juventus (“G”).

A RETIRAR LA CAMISETA N° 10

Tras la muerte de su padre, Diego Armando Maradona Sinagra, también conocido como Diego Jr., fue contundente con el homenaje que considera que deberían hacerle los equipos por los que pasó el astro argentino: retirar la camiseta N° 10. Además habló de su emoción al ver los distintos tributos del pasado fin de semana.

“En los equipos donde él jugó deberían sacar el número diez, incluido Barcelona. No me cabe ninguna duda”, sentenció en una entrevista con el diario español Marca. Nacido en 1986, en Nápoles, Diego fue producto de la relación entre Maradona y Cristina Sinagra y fue reconocido por el Diez en 2016.

Por otro lado, aprovechó para dejar sus sensaciones de los emotivos homenajes que le realizaron a su padre en las distintas canchas de fútbol a lo largo del planeta pero destacó uno por encima de los demás: el de Lionel Messi. «Su dedicatoria me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar”, aseguró.

“También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma. Fueron todos muy emotivos”, finalizó el hijo de Diego.

SACA A LA VENTA LA CAMISETA DE 1993

La llegada de Diego Maradona a Newell’s marcó un antes y un después en el equipo rosarino y en toda su hinchada. Ahora, con la muerte del Diez, el club tomó la decisión de homenajearlo de una manera muy particular: volverán a vender la camiseta que supo usar en su paso por el club y con la que Messi celebró el pasado fin de semana.

La aparición del astro argentino con la mítica camiseta tras marcar el cuarto gol en la victoria de Barcelona ante Osasuna despertó el interés de muchas partes del mundo por adquirir una copia de la misma.

Según el propio equipo, se trata de un diseño idéntico al de 1993. La misma contará con el icónico 10 de Maradona en la espalda y respetará las marcas Yamaha y Zanella que solía tener esa camiseta.

Además, el club anunció dos posibles maneras de comprar la camiseta. El Pack Premium incluye la réplica dentro de una caja de edición especial, el certificado de producto oficial, un pack de cinco fotos y un dossier de Diego en Newell’s, mientras que el Pack Regular no incluye ni la caja ni las fotos.