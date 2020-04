Charata: acondicionan un hospital de campaña en la EET

La intendenta, María Luisa Chomiak, visitó la Escuela Técnica de la ciudad, donde se instalan equipos para que funcione como un centro de aislamiento en caso de que se produzcan casos de Coronavirus. Se trata de una iniciativa de un grupo de mujeres empresarias y referentes de instituciones que cuenta con el acompañamiento de las autoridades de Salud Pública y Educación y se eligió ese lugar por su proximidad al Hospital local.

La jefa comunal explicó que desde el Municipio se estaba acompañando con los trabajos necesarios para poner en condiciones el lugar para lo que será un hospital de campaña. Señaló que se eligió al establecimiento por sus excelentes instalaciones y teniendo en cuenta su ubicación estratégica próxima al hospital. Para llevar adelante esta tarea también se cuenta con la gran colaboración de un grupo de mujeres empresarias y referentes de instituciones que están trabajando para conseguir los elementos con que se equipará al lugar, que tendrá 50 camas equipadas con ropa de cama y todo lo necesario para que no falte nada. «A pesar de que ellas no quieren que se sepa esto, lo daremos a conocer por el valor y compromiso puesto para llevar adelante esto juntos y atenuar el impacto. Y recordar una vez más que este esfuerzo no se lo llegue a utilizar porque hicimos el trabajo bien para que así sea».

Además sostuvo que «el lugar será para atender casos de aislamiento obligatorio y quienes deban aguardar resultados de estudios y asi seguir el correspondiente protocolo. Desde el Municipio al igual que la Cámara de Comercio también acercamos camas y equipamiento con que hoy cuenta el nosocomio para atención.

Asimismo la Intendente Chomiak destacó la presencia de la directora del Hospital Emilia Parra para supervisar la ubicación de las camas y lo necesario para adecuar el lugar y remarcó la responsabilidad que le toca a cada ciudadano de cuidarse y cuidar a los demás para que no haya más casos de Coronavirus: «No me voy a cansar de decirlo porque de ello depende nuestro bienestar», manifestó.

La jefa comunal estuvo acompañada de la licenciada María Emilia Parr, el director de la institución educativa Hugo Vieyra y la secretaria de relaciones institucionales Mabel Chaparro.