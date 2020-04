Charata anunció la apertura de los comercios en casi todos los rubros

Charata se encuentra en la categoría de riesgo leve y su densidad poblacional permite que rubros como peluquerías y barberías comiencen a trabajar. En cuanto a tiendas, zapaterías, jugueterías, «ahora podrán abrir sus puertas de lunes a sábados solo en horario de la tarde, de 16 a 20 horas, respetando el protocolo previa firma de acta compromiso», anunció la intendenta, María Luisa Chomiak.

La jefa comunal, junto a la presidenta de Concejo, Alejandra Campos, dio a conocer las nuevas disposiciones que serán publicadas en la resolución N° 290/2020 tras los anuncios del gobernador, Jorge Capitanich.

Destacó que se trata de medidas que se han estado trabajando junto a la Presidencia del Concejo, ediles de ambos bloques, la Cámara de Comercio y el Ejecutivo municipal y que establecen nuevas excepciones y obligaciones en la ciudad, que se encuentra entre las localidades de la provincia de riesgo leve, sin casos activos de COVID-19, y densidad de población media entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Peluquerías y barberías estarán contempladas en las nuevas excepciones. «Podrán abrir sus puertas e irán acompañadas de un protocolo, donde deberán atender a través de turnos pactados vía telefónica con los respectivos clientes, nunca más de una persona dentro de sus locales y con todas las medidas de seguridad establecidas previa acta compromiso firmada en el Municipio», expresó la Intendente.

En cuanto a tiendas, zapaterías, jugueterías y librerías que hasta el momento adoptaban solamente venta por envío y podían efectuar cobros miércoles y sábados, «ahora podrán abrir sus puertas de lunes a sábados solo en horario de la tarde, de 16 a 20, respetando el protocolo previa firma de acta compromiso”, sostuvo.

Y agregó: “Aquel comercio que no haya establecido acta compromiso con la Municipalidad y tenga la visita de los inspectores municipales y no pueda exhibir esa acta o no se encuentre cumpliendo los protocolos, directamente se va a proceder a la clausura. Porque la idea es distribuir en horas de la mañana y en la tarde la salida de las personas que van a hacer uso de estos negocios».

Respecto de la venta de bazar, la jefa comunal señaló: “Como están exceptuados para el cobro en horas de la mañana, también se les va a permitir la apertura de sus comercios para atender a sus clientes solo en horas de la mañana. Electrodomésticos y bazar podrán hacerlo desde las 8 a 12 solamente”.

En cuanto a restaurantes, bares, heladerías y comedores, manifestó que van a seguir con la misma modalidad de envíos, pero extensiva a los domingos. “Era una solicitud que teníamos y los vamos a llevar a cabo con horarios que van a estar establecidos en la resolución que daremos a conocer en la página municipal y en cada uno de los medios de comunicación».

Además, la intendenta manifestó que las excepciones también se harán extensivas a salidas de esparcimiento: “Aquellos que nos han estado consultando acerca de las caminatas se podrán hacer solamente al aire libre, por número de documento pares e impares y como indica el decreto nacional al que adhiere la provincia en un radio de 500 metros del lugar donde residen”.

Por último, Chomiak aseguró que se van a fortalecer los controles en los ingresos a la localidad que hoy se llevan a cabo de Avenida de los Agricultores, conocida también como cale Pringles. “Pido debida paciencia a comerciantes cuando se vean demorados aquellos que ingresan a abastecerlos. Vamos a pedir sugerencias para generar un traslado de cargo en cuanto a aquellos que vengan de lugares donde hay circulación de virus, claramente establecido en nuestra provincia en el Gran Resistencia, Capital Federal, entre otros lugares”.