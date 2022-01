Charata estableció nuevos criterios para realizar hisopados

La intendenta de Charata, Alejandra Campos, se reunió con la subsecretaria de Salud de la provincia, Paula Sartor, integrantes de su equipo y el codirector del hospital de Charata, Ricardo Rey, para establecer la implementación de nuevas medidas anunciadas a nivel nacional. De esta manera difundieron quienes deberán testearse según el criterio epidemiológico adoptado.

Campos señaló que los hisopados se van a realizar a determinado grupo de personas en el contexto de esta pandemia y el nuevo escenario epidemiológico, destacó la cobertura y el avance de la campaña de vacunación en Charata y dio a conocer que se sumarán tres médicos al plantel de profesionales del hospital de Charata los próximos días.

Se dispuso que a partir de ahora se van a realizar hisopados a personas que tengan factores de riesgo y mayores de 60 años. Por otra parte, las personas que necesiten hisopado para viajes no lo van a poder realizar en el hospital, las personas que tengan un contacto estrecho, un conviviente o una persona próxima y que empiece a desarrollar síntomas se lo considera positivo por nexo epidemiológico y no requiere hisopado. Aquellas personas que tengan contacto estrecho y no tengan síntomas tienen que aislarse.

El tiempo de aislamiento varía en relación a si la persona tiene o no las dos dosis de vacunación completas: si la persona tiene un contacto estrecho y dispone de un calendario de vacunación completa tiene que aislarse cinco días después de un contacto estrecho y si no tiene las vacunas tiene que aislarse siete días y no requiere hisopados si no presenta síntomas. Es la modalidad con la que se va a empezar a trabajar a partir de ahora, es una medida impuesta y promovida desde organismos internacionales de salud, señaló.

La reunión que llevaron adelante los funcionarios tuvo como objetivo organizar las tareas en el marco de las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Salud de la Nación con relación a la tercera ola de COVID-19. La intendenta destacó la necesidad de administrar de manera eficiente los recursos y diagnósticos que tienen todos los servicios de salud y garantizó que el hospital de Charata va a realizar operativos de hisopados todos los días con un equipo que ya viene trabajando de manera sostenida.