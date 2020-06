Charata prohibió el ingreso desde zonas críticas

El Municipio de Charata informó que se prohíbe el ingreso a la ciudad de vehículos que provengan de las llamadas zonas críticas y de otras provincias. En el marco de la emergencia sanitaria vigente y de acuerdo a las medidas tomadas en el ámbito provincial el Municipio de Charata informa que:

Queda prohibido el ingreso a la localidad de vehículos que no justifiquen su circulación con el permiso provincial correspondiente vigente a la fecha.

Para acceder desde otra localidad se debe acreditar DNI, el motivo del viaje; el permiso correspondiente, lugar a donde se dirige y un teléfono de referencia.

Hasta el 21 de Junio no se admite el ingreso de proveedores que no estén exceptuados; y que vengan de zonas de riesgo o de otras provincias; debiendo los mismos, realizar la transferencia de la carga en el lugar destinado para ello en el acceso a la ciudad. Queda prohibido el ingreso a la ciudad de vehículos que provengan de las llamadas zonas críticas; y de otras provincias que no cuenten con la autorización expresa para circular.

CONTROLES Y

LICENCIAS

Asismismo, el martes pasado a última hora se conoció que arrojó resultado negativo el hisopado a la Intendente María Luisa Chomiak y Alejandra Campos, el test por coronavirus. Fue la propia Jefa Comunal la que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. «A mis vecinos de Charata, quiero comunicarles que hemos recibido la noticia de los resultados del hisopado que nos realizamos el día domingo con la presidente de Concejo, Alejandra Campos, y es negativo».Asimismo, l Correo de la ciudad de Charata también cerró sus puertas hasta el 22 de este mes, del mismo modo que el Alcec Charata y las oficinas de Anses siguieron idéntico camino.

Cabe recordar que el lunes pasado la Intendenta dispuso un asueto para toda la Administración Municipal hasta mañana. Se establecen guardias mínimas para el personal afectado a la prestación de Servicios esenciales, de acuerdo a lo expuesto en Considerandos de la presente. En el artículo 3 establece; «que los rubros y/o actividades exceptuadas con anterioridad a la presente deberán cumplimentar todas las medidas de prevención y cumplimiento estricto de protocolos señalados para el COVID-19; utilización del tapa boca o barbijo y en caso de incumplimiento serán pasibles de las sanciones y clausuras».