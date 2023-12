Charole y Bacilef Ivanoff defendieron su posición legislativa

La legisladora del bloque de la Corriente de Expresión Renovada (CER), Andrea Charole, fue elegida como vicepresidenta primera del Poder Legislativo en la sesión preparatoria que se vivió el lunes en la Casa de la Democracia. “Vamos a buscar los consensos necesarios para estar cerca de cada chaqueña y chaqueño y volver a sesionar en el interior provincial”, afirmó Charole.

La diputada de Castelli agradeció el acompañamiento de sus pares y marcó su compromiso de trabajar para la ciudadanía. “Es un gran desafío para mi persona y para nuestro espacio CER, lo vamos a llevar con gran responsabilidad buscando siempre el diálogo, el trabajo y el consenso”, remarcó.

Manifestó el orgullo que siente por ser la primera representante de los pueblos originarios en ser vicepresidenta de la Legislatura chaqueña. “Me siento honrada y orgullosa porque es la primera vez que el Poder Legislativo tiene una vicepresidenta que pertenece a nuestras comunidades originarias, por lo que voy a trabajar con mucho compromiso para que todos se sientan bien representados”, aseveró.

Charole aseguró también que la situación política y económica es muy compleja para el país y para la provincia. “Es una situación muy difícil para todos los argentinos y los chaqueños, como representantes del pueblo, debemos estar a la altura de las circunstancias y trabajar para dar respuestas a las demandas de todos y cada uno de los chaqueños y chaqueñas”, manifestó.

BACILEFF IVANOFF

El diputado provincial por el Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, electo vicepresidente 2° de la Legislatura Chaqueña, dialogó con radio Libertad. En «el nuevo escenario de la Legislatura no hay un bloque que tenga quórum propio», dijo y explicó cómo se llegó a la representación parlamentaria actual.

«Lo único que se definieron fueron las autoridades de cámara. Cada proyecto, cada tema, cada punto se va a debatir en sí mismo, esto no implica un adelantamiento de posición política. Lo bueno es que ningún bloque tiene quórum propio, no se puede imponer una agenda legislativa, esto va a demandar mucho diálogo, mucho consenso y esto le va a venir bien a la práctica política y legislativa», expresó.

«Con eso le garantizamos seriedad a la ciudadanía y a los otros bloques políticos. Cuando entendamos que un proyecto sirve y soluciona problemáticas de nuestra sociedad, ahí va a acompañar el Frente Integrador. Si entendemos que no corresponde, que está mal, que debe ser debatido, también tendrá nuestro planteo», añadió.

«El año pasado no acompañamos el Presupuesto, pero este año como hay un cambio en el Ejecutivo Provincial, hemos dialogado y escuchado los planteos de los nuevos funcionarios. Lo mismo ocurrió con la Ley de Ministerios, entendíamos que debíamos garantizar gobernabilidad, darle las herramientas al Ejecutivo, no ponerle palos en la rueda», sostuvo.

Sobre la posibilidad de tratar medidas de ajuste, Bacileff Ivanoff indicó: «El ajuste lo venimos viviendo hace una década, porque eso es la inflación, aunque lo quieran disfrazar. Si me hablan de la reducción de un gasto superfluo que se va en caja política y no repercute en beneficios para la sociedad, hay que reducir el déficit fiscal y ahí me van a encontrar. Gobernar es establecer prioridades».