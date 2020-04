Choferes autoconvocados piden asistencia económica

Ayer por la mañana, un grupo de choferes autoconvocados integrado por taxistas y remiseros de Resistencia solicitaron a las instituciones gubernamentales algún tipo de asistencia económica para enfrentar la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. Alrededor de 1.000 trabajadores no pudieron trabajar durante la emergencia sanitaria por las medidas tomadas para evitar la propagación del virus.

Los choferes que se unieron son alrededor de 1.000 entre taxistas y remiseros, Natan, uno de los voceros detalló que no reciben respuestas ante su pedido. Hemos recibido una ayuda con módulos de mercadería, pero no es suficiente, somos muchas familias”, indicó el vocero y explicó: “Hoy, nuestra urgencia es más económica, no tenemos recursos y hay otras necesidades básicas que no cubre una bolsita de mercadería».

El vocero del grupo de taxistas y remiseros comentó la situación que atraviesan aproximadamente 1.000 trabajadores y sus familias. “Estamos desesperados, estamos evaluando presentar notas en donde sea, en cualquier institución para que nos den una mano”, sostuvo Natan. “Tenemos familia, niños que nos esperan en casa y no sabemos más que hacer, esperemos que esto termine pronto porque ya no sabemos a quién recurrir», expresó el trabajador.

Natan, vocero de los choferes autoconvocados, también indicó que ellos no ponen un monto para la asistencia económica. Y detalló que «en su momento se había presentado un proyecto donde el gobierno provincial nos iba a dar un aporte de $10.000, teniendo en cuenta que esto se puede extender un mes más, pero esto no se concretó».

NUEVAS MEDIDAS

El Municipio de Resistencia anunció que desde el sábado se deberá suspender la libre circulación de remises y taxis, el servicio se podrá realizar entre las 6 y las 18 únicamente a través de pedidos telefónicos o por mensaje. La resolución que salió esta semana también establece que el chofer deberá usar guantes y barbijo, se deberá reducir la cantidad de pasajeros hasta dos personas que deben ir atrás y después de que termine cada viaje se deberá desinfectar el vehículo.

Sobre estas medidas, Natan sostuvo: “Hay muchos colegas que quieren salir a trabajar, pero lo primordial es la salud tanto del chófer como la de los pasajeros”. Y también explicó que “existe una realidad, hay muy poca circulación de personas, es muy difícil conseguir clientes más aún con los controles que hoy existen».