Choferes de colectivos solicitan la vacuna contra la covid-19

Raúl Abraham, referente de la Unión Tranviarios Automotor Chaco, dialogó con elDIARIO de la Región sobre el pedido de vacunas contra la covid-19 por parte de trabajadores que se desempeñan en el transporte público urbano. “Por estar expuestos al contagio, en marzo hicimos una nota tanto al gobernador, Jorge Capitanich, como al secretario de Transporte, pero hasta ahora no tenemos respuesta” manifestó.

“Hay dos choferes que estuvieron internados por coronavirus con estado complicado, que se recuperaron. Además, un inspector de ERSA falleció hace poco por la enfermedad. Quiero hacer saber a todo el mundo el riesgo que corren y en las condiciones en que están trabajando” expresó.

En ese sentido, alertó que “Están conduciendo las unidades con la cantidad de gente que se transporta. A pesar de los protocolos, no deja de ser un riesgo. Solo tenemos un plástico transparente para evitar el contacto directo. Necesitamos una defensa”.

SITUACIONES VIOLENTAS

“Les decimos que no discutan cuando una persona no se quiere poner barbijo al subir, al igual que cuando no pueden alzar más pasajeros por la capacidad permitida. Que llamen directamente a la Policía, pero es una presión y un miedo constante para ellos” acotó Abraham.

Sobre el uso del medidor de temperatura en las unidades, discrepó argumentando que “No le corresponde al trabajador urbano. No vamos a aceptar algo que agregue otras tareas al conductor”.

En cuanto al descenso de la temperatura y la polémica que se desató con la circulación de los colectivos manteniendo la ventanilla abierta, precisó que “Estamos sujetos a lo que digan las autoridades de Transporte y Municipalidad. Por referencias de Buenos Aires, que registró 7 grados ayer, ya hubo problemas con los pasajeros.”.

Consultado por la posibilidad de una mayor medida de fuerza, señaló que “Tenemos que ser inteligentes y aunar criterios entre todos. Hay que buscar que no afecte a la paz social. Si tenemos que parar, lo haremos, pero esperamos no llegar a eso”.