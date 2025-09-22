Choque en el puente: el chofer se abstuvo de declarar

La investigación por el trágico choque múltiple en el puente General Belgrano comenzó a arrojar sus primeros avances. El conductor del camión, N.R., de 26 años, fue aprehendido y este lunes lo indaga el equipo fiscal Nº 6, subrogado actualmente por el fiscal Víctor Recio.

De acuerdo con fuentes judiciales, al chofer se le practicó un test de alcoholemia, que dio 0,0 gramos, mientras que las muestras toxicológicas para descartar consumo de drogas aún se encuentran en proceso de peritaje. “Es de interés de la fiscalía que, si el imputado decide declarar, pueda dar las explicaciones correspondientes sobre lo ocurrido. De todas formas, tiene derecho a abstenerse”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

En primer momento, el camionero sostuvo en el lugar que el vehículo “se quedó sin frenos”, lo que habría desencadenado la colisión en cadena. Sin embargo, los peritos todavía no realizaron la inspección técnica del sistema de frenos, una prueba clave para establecer responsabilidades.

El incidente se produjo el viernes cerca de las 16:08, a la altura del kilómetro 2,2 del viaducto, cuando el camión impactó contra un colectivo con 50 pasajeros y arrastró a otros 14 vehículos. Entre ellos, una moto en la que circulaba Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien murió tras quedar atrapado debajo de un automóvil.

Además de la víctima fatal, se registraron dos heridos que hoy también fueron dados de alta del Hospital Escuela de Corrientes.

El fiscal Recio imputó al conductor por homicidio culposo, mientras continúan las diligencias para reunir pruebas técnicas. La fiscalía espera los resultados de los peritajes toxicológicos y la verificación del estado mecánico del camión para determinar el grado de responsabilidad penal.

El camionero

El conductor del camión se presentó a la indagatoria pero decidió abstenerse de declarar, amparado en su derecho constitucional.

El acusado designó como su abogado defensor al reconocido letrado Marco Antonio Molero, quien en la audiencia solicitó la libertad de su defendido, a la espera de la respuesta de la Fiscalía.