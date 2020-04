Ciudad Limpia lanzó una campaña solidaria para ayudar a hospitales

A fin de contribuir con un aporte concreto para la comunidad, la fundación Ciudad Limpia lanzó la nueva campaña solidaria «Al virus lo frenamos entre todos». Se trata de un sistema de donación de dinero vía transferencia, cuyo destino se la compra de equipos, respiradores, barbijos, máscaras, entre otros insumos hospitalarios.

“De manera fácil y sencilla, se invita a realizar donaciones de dinero vía virtual en la cuenta de la fundación con base en el Banco del Chaco, lugar donde históricamente se realiza las operaciones y movimientos de recursos para asegurar una máxima transparencia”, sostuvieron en la convocatoria.

«No sabemos hasta cuándo seguiremos con la cuarentena y los casos de contagiados, por lo que tenemos que prepararnos siempre para los peores escenarios y trabajar juntos para lograr que no nos afecte tanto esta pandemia», manifestó el titular de la fundación, Carlos Alabe, y añadió: “Esta no es una cuestión de un gobierno, partido político o religión, esta vez hay que ejercer el rol del ciudadano en su mejor versión y no mirar para otro lado o dejar todo en manos del Gobierno, nosotros los ciudadanos comunes tenemos que hacer nuestro aporte, por pequeño que parezca, ya hemos demostrado lo que hacemos con muchos poquitos”.

CIUDAD LIMPIA

Ciudad Limpia es una fundación llevada adelante por Alabe. Durante sus años en la labor solidaria, se acompañó a muchas personas con pedidos solidarios, campañas ecológicas, recolección de tapitas, tés solidarios, y ayudas a vecinos. También, colaboran con la construcción del primer Centro de Enfermedades Raras de todo el país que se construye en Barranqueras, entre otras tareas que llevan a cabo con los voluntarios y la comunidad.