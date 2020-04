Claudio Borghi: “Tenía la esperanza que Riquelme fuera director técnico”

Claudio Borghi se refirió a la nueva función que ejerce Juan Román Riquelme como dirigente y reconoció que esperaba verlo como entrenador. “Tenía la esperanza de que fuera director técnico”, afirmó en declaraciones a Radio Cooperativa.

Bichi siempre fue admirador del enganche e incluso tuvo la posibilidad de tenerlo en su plantel en 2010 (en el Xeneize) y en 2014 (en Argentinos). “Este camino que eligió no está nada mal. Me alegra muchísimo que se le estén dando los resultados”, manifestó.

Con respecto de su etapa en Boca, donde tuvo un corto proceso a raíz del flojo andar del equipo, Borghi aseguró que guarda buenos recuerdos. “Fue una etapa dura y de aprendizaje. Se valora. Fue una experiencia extraordinaria. El hincha, si bien es popular, no es irrespetuoso. Nunca me putearon”, deslizó.

“HABLÓ COMO JUGADOR”

El defensor peruano Carlos Zambrano reveló parte de la charla que tuvo con Juan Román Riquelme durante las negociaciones que, finalmente, lo llevaron a Boca. “Me habló como jugador. Me dijo que no estaba ahí como dirigente”, afirmó.

El peruano destacó que “siempre explicaba que buscaba lo mejor para el club”. Además, agregó: “Lo que piensa es lo que dice, que el fútbol está para disfrutarlo. El Patrón (por Jorge Bermúdez) me explicó que me conocía de antes y que me veía como un futbolista hecho para la institución”.

Con respecto de sus primeros meses, Zambrano se mostró muy contento. “No hay jugador que se pueda resistir a Boca. Quizá no llegue a llenar las expectativas económicas de muchos; pero, es como a Real Madrid: no se le puede decir que no. Tenía buenas ofertas, pero este era un sueño”, manifestó.

En relación a Carlos Tévez, el último refuerzo de Boca fue muy elogioso. “Es uno de los mejores delanteros de la Argentina, por la forma de jugar y lo aguerrido que es. No le tiene miedo a las patadas y esos son los que me gustan. Compartir un vestuario con él es un orgullo tremendo”, expresó.