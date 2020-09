Claudio «Chiqui» Tapia: “Antes que el fútbol, primero está la vida”

Claudio «Chiqui» Tapia, el presidente de la AFA, le dio una extensa entrevista a Sportia y, entre otros temas, se refirió a cuándo podría volver a jugarse de manera oficial el fútbol en Argentina.

“No tengan dudas de que queremos y necesitamos la vuelta, pero primero está la vida”, aseguró Tapia y agregó: “Si Nación dice, cómo no (poder jugar en octubre). Vamos a respetar las decisiones que se tome”.

“En la última reunión del Comité Ejecutivo pusimos fechas tentativas, que en noviembre si estaban dadas las condiciones sanitarias se iba a empezar a competir en los torneos que definen los ascensos. Por ahí, esa temporada el clima nos favorece mucho más y hay menos riesgo de contagios».

«El fútbol va a volver cuando las autoridades lo digan. La idea es jugar los torneos que están inconclusos”, destacó Tapía y aseguró: “Después seguiremos charlando para ver cuándo es el comienzo de la Liga. Todos queremos volver, sabemos lo que representa el fútbol. La vida está primero y tenemos que ser conscientes, acompañar las medidas que se tomaron».

“Hasta que no haya vacuna, no va a haber público», aseguró Tapia y afirmó: “No sentí presión de la política para que el fútbol vuelva. Presiones para no volver o cambiar fecha, nunca las recibimos. Hubo fechas tentativas, pero nunca dijimos el 25 de septiembre comienza”.

LA SUPERLIGA Y LA LIGA PROFESIONAL

“Sin dudas que nosotros, con Superliga fuera de AFA o dentro, somos los responsables de las decisiones que se toman. Sabemos de las necesidades del fútbol argentino. Lo más destacable fue haber logrado la unidad cómo se plasmó a fin de año y plasmarlo en la Aasamblea. Que la Liga Profesional vuelva a estar en AFA es muy importante”, aseguró Tapia.

“Quizás algunos no se dieron cuanta o no lo vivieron, pero no era bueno que no se hable con una sola organización que esté representada por todoa los clubes», agregó y reconoció: «La Liga era algo necesario para el fútbol argentino por todo lo que venía viviendo la AFA. El 38 a 38, las renuncias casi masivas, una situación económica desastrosa… Era necesario para poder llevar a cabo una gestión diferente. Los proyectos de selecciones, el fair play financiero… Los clubes estaban endeudados y hoy no sucede”.

Tapia, además, se refirió a la decisión que no haya descensos en la próxima temporada y explicó: “No es simpático para nosotros decir que no tiene que haber descenso, pero son decisiones que tenemos que tomar económicamente. Tenemos que proyectar a futuro. Que en los próximos cinco años se ordenen todas las categorías. Lo vamos a proyectar. ¿Tenemos que trabajar para mejorar las competencias y hacerlas competitivas?. Sí. ¿Los 30 y pico equipos no son atractivos?. Sí. Estamos trabajando. De acá a un mes lo anunciaremos. Sabemos las carencias”.

“Si íbamos a una competencia de 22 equipos es porque teníamos que estar a la altura de las grandes ligas, pero era muy injusto condenar al descenso», reflexionó el dirigente y manifestó que debían también «acompañar la economía (de los clubes) para salir de la crisis”.

aseguró Tapia y contó: «Cuando tomamos las decisiones hacemos un balance general. ¿Cuánto sale abrir una cancha? Sabemos que durante ocho o nueve meses van a tener que meter la mano en el bolsillo (los clubes) y es todo pérdida. Sabemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer y los vamos a llevar a cabo".

¿CÓMO SERÁ EL PRÓXIMO TORNEO?

«Tenemos la posibilidad que en diciembre y enero podamos jugar, y cuando sea el tiempo de volver a las competencias, en base al tiempo que tengamos, lo aprobará o no el Comité Ejecutivo. Hay distintas ideas y depende del tiempo que tengamos…”, afirmó el titular afista.

“Hay que cuidar a los jugadores. No podés jugar dos fechas por semana porque tenés un parate importante. Podés tener lesiones. Los clubes no pueden tener más de 40 jugadores, no se puede trabajar, económicamente es imposible. La inactividad le quita a los clubes la posibilidad de venta o venden mal”, sentenció