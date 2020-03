Claudio Tapia: «El coronavirus dejará como daño más grande lo económico»

Claudio Tapia, presidente de la entidad madre del fútbol argentino, habló de la actualidad del deporte mundial a raíz de la pandemia de coronavirus y los efectos que puede traer a futuro en el fútbol de nuestro país.

«Desde lo económico va a ser el daño más grande que vamos a sufrir en el fútbol argentino: por todos los compromisos, por los contratos vigentes, por los ingresos que los clubes van a dejar de recibir. Porque el socio va a dejar de pagar su cuota o el abonado va a reclamar su abono, y porque vas a tener a los clubes cerrados por un tiempo. Vas a dejar de genera ingresos y sí vas a tener egresos, porque hay obligaciones vigentes que cumplir», declaró el Chiqui.

«Habrá que hacer un análisis profundo de cada una de las instituciones para después ver cuáles son las decisiones a futuro a tomar para ir saliendo de esta situación. Porque no todas las situaciones son iguales. No es lo mismo los clubes chicos, los clubes grandes y los de ascenso», agregó.

Con respecto del comunicado de varios clubes que ofrecieron sus instalaciones para cualquier necesidad que tenga el Gobierno nacional, aseguró que «el fútbol siempre ha sido solidario. Cuando hablé con los dirigentes de Newell’s y Central, y me dijeron de la iniciativa, lo celebré. El fútbol, así como también es un deporte mundial, tiene cosas de solidaridad, de rol social. Ha pasado el año pasado cuando en la temporada invernal los clubes abrieron sus puertas para que la gente que menos tiene pudiera comer y pasar la noche ahí. Hoy también, no dudo de que cada una de las instituciones se va a ir brindando para poder colaborar con esta epidemia que, ojalá, no nos haga daño como en otros países», señaló.

Chiqui contó que también está en contacto con el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y con varios de los jugadores que son habitualmente citados. «Hablamos con Scaloni de la situación que vivimos todos. De lo deportivo hablamos hasta la semana pasada hasta que él viajara a encontrarse con su familia. La realidad es que todos teníamos expectativas del comienzo de las Eliminatorias y de la Copa América, de que íbamos a tener un buen arranque por los antecedentes que venía teniendo la Selección. Pero, lo importante ahora pasa por el tema sanitario», aseveró.

«Hablé bastante con Paredes, por diferentes situaciones… También lo hice con De Paul, con Pereyra y me comuniqué con Pezzella, para ponerme a disposición luego de lo que le ocurrió con el coronavirus. El médico de la Selección, Daniel Martínez, tiene contacto con los jugadores y les hace un seguimiento, pero yo también hablo. El otro día también llamé a Dybala y lo hago con la mayoría, debido a la relación que tengo y porque me preocupa saber cómo están, si necesitan algo, ya que sus familias se encuentran acá», añadió.

Sobre el futuro cercano del fútbol argentino, con la definición de los torneo interrumpidos, Chiqui dijo que «El único escenario que hoy imagino es el que tome el fútbol mundial. Lo que suceda ahí, va a suceder en el mundo. Según la evolución de la pandemia, tenemos la posibilidad diferente de que en junio/julio, sin Copa América, poder usar esas fechas para poder terminar los torneos, pero esto es día a día. Con todas las competencias futuras se vino tomando de la misma manera. Y, no entiendo por qué no se suspendieron aún los Juegos Olímpicos de Tokio, estamos muy cerca de esa fecha, y hay deportistas que no pudieron clasificarse o no van a poder desarrollar la preparación adecuada», deslizó

Por último, Tapia habló de las precauciones que se están tomando en la AFA por el Covid-19. «Estamos tratando de cambiar los hábitos, de hacer menos reuniones para cuidarnos. Trato de cuidarme al extremo. El jueves tuvimos Consejo de Comité Ejecutivo de Conmebol por videoconferencia y la asamblea del miércoles en Ezeiza fue algo excepcional porque había que cumplir con los plazos legales, pero se tomaron todos los recaudos necesarios de prevención. Todos tenemos que dar el ejemplo y cumplir la cuarentena porque es lo más importante para luchar contra el coronavirus. Los que están en Europa nos cuentan cómo están viviendo y se aprende. Tenemos una parte importante por la exposición que tenemos y el hecho de que podamos dar un mensaje en el sentido de que todos nos cuidemos y que todos cumplamos con las normas de salud mundial, sirve», concluyó.

