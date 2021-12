Codiunne exige respuestas a Issunne por la reducción de reconocimiento en la compra de medicamentos

En vísperas de la finalización de 2021, afiliados del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) notaron la semana pasada que desde Instituto de Servicios Sociales dispusieron una medida que golpea el ya castigado bolsillo de los educadores universitarios. Al respecto, el secretario de Organización, Aldo Avellaneda, pormenorizó a elDIARIO de la Región, “concretamente el 23 de diciembre Issunne sacó una disposición con la cual modifica el porcentaje de cobertura de medicamentos, el cual actualmente es de un 90 %, pero que pretenden reducir al 80 por ciento desde el 1 de enero de 2022 y al 70% desde abril. Esto, sin lugar a dudas, representa un nuevo golpe a los salarios de los trabajadores, los cuales vienen perdiendo con la inflación hace varios años”.

A su vez, Avellaneda tildó como “llamativa” la forma en la que el instituto dio a conocer la disposición. “Nos llama la atención tanto la forma como el contexto en que se toma esta medida. El contexto porque optaron por hacerlo un 23 de diciembre, siendo que el 24 era asueto. Lo cual derivó en que nos podamos percatar solo por los afiliados de Corrientes, quienes nos dieron aviso; ya que desde Issunne no comunicaron por ningún medio de esta disposición, optando por dar a conocerla a través de un transparente”. Aclarando, “cualquier modificación en el cambio de la prestación debe ser informada por lógica a los afiliados y afiliadas, pero esto no sucedió así”, remarcó.

CARTA DOCUMENTO

En cuanto a la postura del sindicato, el secretario de la Organización deslizó, “Desde la Codiunne, hemos enviado una carta documento dirigida tanto a la rectora de la universidad Delfina Veiravé, como a la máxima autoridad de Issunne, María Mercedes González, dándoles un plazo de 48 horas para que nos brinde una respuesta por lo ocurrido. En función a la contestación, que recibamos evaluaremos qué medidas tomar. En principio asumimos que tendrán algún margen de razonabilidad, ya que no pueden agravarse la situación compleja en la que vivimos. Particularmente, cargando-en vísperas del fin de año- de más gastos a los trabajadores, ya que estamos hablando de un 20% de aumento en medicamentos, lo cual dependiendo del remedio se traduce a una suma importante de dinero. Esto, así como se tomo tiene que dar marcha atrás, incluso no descartamos llegar a una medida judicial llegado el caso”, enfatizó.

COMPLICACIONES

CON ISSUNNE

Avellaneda apuntó que no es la primera falta de parte del instituto para con los educadores universitarios, ya que “este episodio significa una mancha más en una gestión complicada, por definirla de alguna forma. Por citar otro ejemplo, IssUnne cerró al comienzo de la pandemia en 2020, es decir que dejó a los afiliados en pampa y la vía, por lo que a través de un amparo del sindicato logramos que vuelva a abrir. Honestamente, esto no nos sorprende porque no evaluamos esta gestión del instituto como positiva”, afirmó. Incluso comentó que desde el sindicato solicitaron por vía de la Ley de Información Pública que se faciliten los ingresos y egresos del instituto, pero que hasta la fecha no tienen novedades al respecto.

DIALOGO

“De nuestra parte nos encantaría que haya dialogo entre las partes, entendiendo que somos individuos con un marco de razonabilidad y en caso de que haya complicaciones proponer vías alternativas para resolverlas, pero el hecho es que se está cargando sobre el bolsillo del laburante ante una situación crítica en la que todos vivimos”, explicó Avellaneda.

Por último, el miembro de Codiunne apuntó que la postura de Issunne no fue por casualidad, “por la manera en que se puso en vigencia esta disposición, creo que ha sido adrede de parte del instituto, porque si no lo hubieran hecho de forma pública como corresponde”. “Me baso en lo que afirmó, por la manera en que llevaron a cabo esta decisión, enterándonos de sorpresa gracias a los afiliados; pero además hablamos de un instituto que debería prestar servicios sociales por los cuales está cobrando. Cabe aclarar que no es una obra social, ya que estas por ley tiene la posibilidad como tope de descuento salarial del 3%, pero al ser instituto no le rige ese tope y nos están descontando un 4%, realmente esto se suma a un montón de cosas de larga data. Por lo que, si IssUnne no asume su función social para con los trabajadores y trabajadoras de la universidad, Codiunne lo va a hacer”, finalizó.