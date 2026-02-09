La SociedadÚltimas noticias

Colegio para adultos con inscripciones abiertas durante todo 2026

La ESJA Nº 14 abrirá las inscripciones estarán abiertas desde el 25 de febrero.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 2 días
0 9 1 minuto de lectura

La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) N°14, ubicada en Brown 1721, Resistencia, invita a toda la comunidad a finalizar sus estudios secundarios.

Desde la administración de la institución destacan que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año desde el miércoles 25 de febrero de 2026, lo que permitirá que los interesados se acerquen en cualquier momento para iniciar su trámite. Pensando en la realidad del alumno adulto que trabaja o tiene familia, la escuela ofrece opciones adaptables:
• Turno Siesta: de 14:00 a 17:30 hs.
• Turno Noche: de 17:30 a 20:00 hs.
• Días de cursado: Lunes a Jueves.
• Modalidad Libre: Para quienes no puedan asistir a clases, existe la opción de no cursar y rendir las materias en condición de “libres” al final del cuatrimestre.

La Visión Institucional Respecto al inicio del Ciclo Lectivo 2026, la Directora de la ESJA N°14 expresó: “Estamos con los pies sobre la tierra, enfocados en el propósito de una mejor educación para los jóvenes y adultos. Tenemos una matrícula que año a año crece exponencialmente y eso es producto del gran trabajo y compromiso de todos los agentes de la institución, desde el personal de maestranza, hasta administración, docentes y dirección. Todos los mayores de edad son bienvenidos a nuestra institución durante todo este 2026”.

Requisitos de Ingreso

• Ser mayor de 18 años. • Fotocopia de DNI. • Fotocopia de Partida de Nacimiento. • Certificado de 7mo grado o Certificado Analítico Parcial (solicitar asesoramiento en la escuela para tramitar el pase). • Carpeta colgante (marrón).

¿Cómo pre-inscribirse? Para agilizar tu ingreso y reservar tu lugar sin demoras, se ha habilitado un sistema de Pre-inscripción Digital.
• Ingresa al siguiente enlace desde tu celular o computadora: https://forms.gle/qFTfDr9auusFnjD5A
• Completa tus datos básicos.
• Una vez cargado, personal de la institución recibirá tu solicitud y te esperará para presentar la carpeta física.

Contacto: Para más consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp o llamadas al 3624-188030.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 2 días
0 9 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

CGT local: “Nos quedamos en territorio, porque los senadores son de Chaco”

Hace 7 horas

Proyecto de ley para declarar emergencia en cultura y medios

Hace 7 horas

La economía social: contra de la reforma laboral y con alternativa propia

Hace 7 horas

Segundo capítulo del Orgullo Antifascista y Antirracista en Resistencia

Hace 8 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba