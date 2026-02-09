Colegio para adultos con inscripciones abiertas durante todo 2026

La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) N°14, ubicada en Brown 1721, Resistencia, invita a toda la comunidad a finalizar sus estudios secundarios.

Desde la administración de la institución destacan que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año desde el miércoles 25 de febrero de 2026, lo que permitirá que los interesados se acerquen en cualquier momento para iniciar su trámite. Pensando en la realidad del alumno adulto que trabaja o tiene familia, la escuela ofrece opciones adaptables:

• Turno Siesta: de 14:00 a 17:30 hs.

• Turno Noche: de 17:30 a 20:00 hs.

• Días de cursado: Lunes a Jueves.

• Modalidad Libre: Para quienes no puedan asistir a clases, existe la opción de no cursar y rendir las materias en condición de “libres” al final del cuatrimestre.

La Visión Institucional Respecto al inicio del Ciclo Lectivo 2026, la Directora de la ESJA N°14 expresó: “Estamos con los pies sobre la tierra, enfocados en el propósito de una mejor educación para los jóvenes y adultos. Tenemos una matrícula que año a año crece exponencialmente y eso es producto del gran trabajo y compromiso de todos los agentes de la institución, desde el personal de maestranza, hasta administración, docentes y dirección. Todos los mayores de edad son bienvenidos a nuestra institución durante todo este 2026”.

Requisitos de Ingreso

• Ser mayor de 18 años. • Fotocopia de DNI. • Fotocopia de Partida de Nacimiento. • Certificado de 7mo grado o Certificado Analítico Parcial (solicitar asesoramiento en la escuela para tramitar el pase). • Carpeta colgante (marrón).

¿Cómo pre-inscribirse? Para agilizar tu ingreso y reservar tu lugar sin demoras, se ha habilitado un sistema de Pre-inscripción Digital.

• Ingresa al siguiente enlace desde tu celular o computadora: https://forms.gle/qFTfDr9auusFnjD5A

• Completa tus datos básicos.

• Una vez cargado, personal de la institución recibirá tu solicitud y te esperará para presentar la carpeta física.

Contacto: Para más consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp o llamadas al 3624-188030.