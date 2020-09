Colombia,: al menos 10 muertos en enfrentamientos contra la policía 

En medio de un fuerte clima de tensión, la cifra de muertos durante las protestas contra el abuso policial en Colombia ascendió a diez. Las movilizaciones empezaron el miércoles por la noche pero se extendieron a lo largo del jueves en repudio a la muerte de Javier Ordóñez, abogado de 46 años que recibió repetidas descargas de la pistola taser de un policía. La alcaldesa bogotana, Claudia López, detalló que las siete personas que perdieron la vida en la ciudad son jóvenes de entre 17 y 27 años que recibieron disparos de arma de fuego. Hubo otras tres víctimas fatales en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana. Las protestas dejaron además un saldo de al menos 200 heridos. Durante las manifestaciones también fueron destruidos alrededor de 50 puestos de policía, conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI), y decenas de colectivos del servicio público.

El presidente de Colombia, Iván Duque, dio una tibia respuesta a la violencia en las calles: dijo que no tendrá «tolerancia ante los abusos», aunque manifestó la necesidad de separar las «responsabilidades puntuales» del comportamiento de toda la institución policial. El malestar por los abusos policiales se viene acumulando hace mucho tiempo en la sociedad colombiana. Pero la muerte del abogado Javier Ordóñez fue la gota que rebalsó el vaso. La CIDH condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» en Colombia y llamó a investigar y sancionar a los culpables. «Es plenamente justificada la indignación ciudadana por la violencia desenfrenada de la policía», aseguró el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, en diálogo con Página/12.

Durante la tarde del jueves se registraron incidentes en el barrio Verbenal, situado al norte de Bogotá, donde varios manifestantes llegaron hasta el CAI de la policía tras la muerte de un joven que recibió cuatro disparos en las protestas del miércoles. Algunos de los movilizados usaron llantas, conos y hasta basura para atacar las instalaciones de la policía y prender fuego. Los uniformados que se encontraban en el interior no resultaron heridos. Mientras tanto, en otro sector del norte de la ciudad, en el barrio El Rincón, en la localidad de Suba, manifestantes atacaron otro CAI. En el barrio Villa Luz, donde Javier Ordóñez perdió la vida, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) recuperó la calle luego de que varios manifestantes bloquearan el paso con palos y escombros.

«De nuevo se reitera el mismo patrón: el abuso de autoridad y el control excesivo al derecho a la protesta que culmina con el asesinato de diez personas en Bogotá y Soacha, en protestas que intentaban expresar la indignación por los hechos que fueron conocidos a través de las redes sociales de un evidente acto de tortura», aseguró a este diario Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Los muertos de las protestas contra la violencia policial son en su amplia mayoría jóvenes. Julieth Ramírez Mesa no participaba de ninguna manifestación pero recibió un disparo al quedar atrapada en medio de los desmanes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá. Su padre, Harold Ramírez, recordó que Julieth, que en 15 días cumpliría 19 años, le pidió permiso para ir a casa de una amiga y él se lo dio porque no sabía nada de las protestas que estallaron el miércoles en la capital colombiana. Ramírez detalló: «En un callejón la niña se desplomó, me dice la amiguita, y se nos murió». Por su parte, la pareja del joven Jaider Alexander Fonseca, de 17, otra de las víctimas mortales, culpó a la policía de «dejar un niño de siete meses sin padre».

