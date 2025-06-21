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Combustibles: mientras YPF define suba, otras petroleras aumentaron 5%

La empresa nacional evalúa que hacer ante la suba del precio del petróleo impulsada por las tensiones en Medio Oriente.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 21 de junio de 2025
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Diferentes compañías petroleras que operan en el país aplicaron nuevos aumentos al precio de los combustibles que rondan el 5%. Mientras tanto, YPF define el esquema de las nuevas subas ante el incremento del valor del petróleo a raíz del conflicto bélico – protagonizado por Israel e Irán – en Medio Oriente.

En detalle, la empresa Puma aplicó el aumento desde la medianoche del viernes. Por su parte, Shell también reflejó una suba en sus surtidores.

Producto del conflicto en Medio Oriente, el sector petrolero prevé remarcaciones en los precios de la nafta y el gasoil durante los próximos días. La primera en actualizar sus precios fue Puma, que desde este sábado implementó el incremento en toda su red de Estaciones de Servicio.

La segunda en reflejar el aumento fue la británica Shell que decidió avanzar con el mismo esquema iniciado por Puma.

Por su parte, según indicaron fuentes del sector, YPF – la empresa que cuenta con mayor participación de mercado – está en proceso de evaluación de que porcentaje de aumento aplicar y, por ahora, no acompañó las primeras subas del sector. Desde la petrolera nacional diagraman el nuevo esquema de valores en base a los cambios en el valor del petróleo de los últimos días, la devaluación mensual y la aplicación de impuestos. Detrás aguarda Pan American Energy para definir la situación en Axion.

De cara al futuro, fuentes del sector también revelaron que, en caso de que YPF aplique un aumento menor al 5%, las demás petroleras que amanecieron este sábado con incrementos retrotraigan parte de la corrección para no quedar descalzadas en el mercado.

Desde comienzos de junio, el precio del crudo registró un alza superior al 20%, pasando de 63 a 77 dólares por barril en el caso del Brent, la referencia que se toma en Argentina.

El pasado viernes, el valor cerró en baja, aunque completó su tercera semana consecutiva en alza. La moderación en los precios se dio luego de que la Casa Blanca pospusiera una definición sobre una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán.

El Brent, referencia global, retrocedió un 2,3% y finalizó en u$s77,01 por barril. No obstante, acumuló un incremento semanal del 3,6%. En tanto, el crudo estadounidense con vencimiento próximo – que no operó el jueves por un feriado en EE.UU. y vencía el viernes – cayó un 0,28%, a u$s74,93, aunque avanzó un 2,7% en la semana, según consignó Reuters.

El jueves, los precios habían trepado cerca de un 3% luego de que Israel atacara instalaciones nucleares en Irán. En respuesta, Teherán – tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – lanzó misiles y drones contra territorio israelí. A una semana del inicio de la escalada, ninguna de las partes dio señales de ceder.

Las ganancias del Brent se moderaron tras el anuncio de la Casa Blanca sobre que el presidente Donald Trump definirá en las próximas dos semanas si Estados Unidos se involucra en el conflicto. “Sin embargo, mientras Israel e Irán siguen enfrentándose, siempre puede haber una acción imprevista que intensifique el conflicto y afecte la infraestructura petrolera”, advirtió John Evans, analista de PVM.

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