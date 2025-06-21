Combustibles: mientras YPF define suba, otras petroleras aumentaron 5%

Diferentes compañías petroleras que operan en el país aplicaron nuevos aumentos al precio de los combustibles que rondan el 5%. Mientras tanto, YPF define el esquema de las nuevas subas ante el incremento del valor del petróleo a raíz del conflicto bélico – protagonizado por Israel e Irán – en Medio Oriente.

En detalle, la empresa Puma aplicó el aumento desde la medianoche del viernes. Por su parte, Shell también reflejó una suba en sus surtidores.

Producto del conflicto en Medio Oriente, el sector petrolero prevé remarcaciones en los precios de la nafta y el gasoil durante los próximos días. La primera en actualizar sus precios fue Puma, que desde este sábado implementó el incremento en toda su red de Estaciones de Servicio.

La segunda en reflejar el aumento fue la británica Shell que decidió avanzar con el mismo esquema iniciado por Puma.