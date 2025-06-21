Combustibles: mientras YPF define suba, otras petroleras aumentaron 5%

Diferentes compañías petroleras que operan en el país aplicaron nuevos aumentos al precio de los combustibles que rondan el 5%. Mientras tanto, YPF define el esquema de las nuevas subas ante el incremento del valor del petróleo a raíz del conflicto bélico – protagonizado por Israel e Irán – en Medio Oriente.
En detalle, la empresa Puma aplicó el aumento desde la medianoche del viernes. Por su parte, Shell también reflejó una suba en sus surtidores.
Producto del conflicto en Medio Oriente, el sector petrolero prevé remarcaciones en los precios de la nafta y el gasoil durante los próximos días. La primera en actualizar sus precios fue Puma, que desde este sábado implementó el incremento en toda su red de Estaciones de Servicio.
De cara al futuro, fuentes del sector también revelaron que, en caso de que YPF aplique un aumento menor al 5%, las demás petroleras que amanecieron este sábado con incrementos retrotraigan parte de la corrección para no quedar descalzadas en el mercado.
Desde comienzos de junio, el precio del crudo registró un alza superior al 20%, pasando de 63 a 77 dólares por barril en el caso del Brent, la referencia que se toma en Argentina.
El pasado viernes, el valor cerró en baja, aunque completó su tercera semana consecutiva en alza. La moderación en los precios se dio luego de que la Casa Blanca pospusiera una definición sobre una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán.
El Brent, referencia global, retrocedió un 2,3% y finalizó en u$s77,01 por barril. No obstante, acumuló un incremento semanal del 3,6%. En tanto, el crudo estadounidense con vencimiento próximo – que no operó el jueves por un feriado en EE.UU. y vencía el viernes – cayó un 0,28%, a u$s74,93, aunque avanzó un 2,7% en la semana, según consignó Reuters.
El jueves, los precios habían trepado cerca de un 3% luego de que Israel atacara instalaciones nucleares en Irán. En respuesta, Teherán – tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – lanzó misiles y drones contra territorio israelí. A una semana del inicio de la escalada, ninguna de las partes dio señales de ceder.
Las ganancias del Brent se moderaron tras el anuncio de la Casa Blanca sobre que el presidente Donald Trump definirá en las próximas dos semanas si Estados Unidos se involucra en el conflicto. “Sin embargo, mientras Israel e Irán siguen enfrentándose, siempre puede haber una acción imprevista que intensifique el conflicto y afecte la infraestructura petrolera”, advirtió John Evans, analista de PVM.