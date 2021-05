Comerciantes charatenses se manifestaron ante el cierre de locales no esenciales

Trabajadores del comercio de la localidad de Charata se manifestaron ayer en contra de las nuevas restricciones definidas para atenuar la fuerte ola de contagios de coronavirus. El domingo por la noche comenzó la concentración en el Paseo del Sol, que derivó en una caravana donde el sector comercial enfatizó el pedido bajo el lema «Todo trabajo en esencial si te da de comer». La misma se realizó bajo un importante operativo policial.

“No desconocemos la pandemia. No desconocemos la situación. Catorce meses hemos funcionado con restricciones y seguimos teniendo los mismos resultados. Todos sabemos que no hay camas. Estamos en una situación caótica, pero no podemos mirar a un empleado y decirle que no le podemos pagar más el sueldo” expresó Darío Di Giulio, empresario del pueblo.

Ante ello, el presidente de la Cámara de Comercio de Charata, Juan Diego Zabala, dialogó con CIUDAD TV para aclarar que la manifestación no fue convocada por la entidad y responde a un grupo de comerciantes «autoconvocados».»Esta no es la forma en la que queremos nosotros manifestarnos» sostuvo, despegándose de la protesta.

Según Zabala, la entidad también rechazó el cierre total de la actividad en contexto de nuevas restricciones por pandemia, pero advirtieron que requirieron a las autoridades del municipio entablar un diálogo para analizar alternativas con protocolos.

En ese marco, se avanzó en un pedido de audiencia el sábado con los concejales y el Ejecutivo comunal, que encabeza la intendente María Luisa Chomiak.