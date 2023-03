Comerciantes manifiestan su preocupación por las consecuencias de los cortes de ruta

Desde la Cámara de Comercio de Villa Río Bermejito, expresaron su malestar por la cantidad de cortes que hay en el acceso a la localidad. Desde el organismo manifestaron su preocupación por las consecuencias que impactan en las ventas de los productos, ya que “no llegan en tiempo y forma”, así como en la provisión de mercaderías, con la pérdida de proveedores.

En una entrevista con elDIARIO de la Región, la presidenta de la Cámara de Comercio de Villa Rio Bermejito, Karen Braun, contó la situación que atraviesan los comercios que se ven afectados por los cortes de ruta. Hasta el cierre de esta edición se registraron dos cortes de ruta, uno en el paraje El Canal, y otro en Fortín Lavalle, previos al acceso de Villa Río Bermejito.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio local expresó que los cortes afectan en general al desarrollo eficaz de toda la comunidad, y al comercio en particular, por las demoras en la entrega de mercaderías. “En nuestro sector nos perjudica trayendo demoras en la entrega de mercadería, en la pérdida de proveedores que ya no quieren ingresar por el malestar que les causa venir y encontrar reiteradas veces la misma situación, como así también el desarrollo de ventas diarias, al no tener la mercadería en tiempo y forma”.

Por otro lado, la representante del organismo también contó que los cortes de tránsito afectan el desarrollo normal de las clases en parajes vecinos. “Los docentes no pueden llegar, en el área de Salud también existe una demora constante para traslado de pacientes, pero son áreas de las que ya opino como ciudadana, porque nuestra área fundamental es el comercio”.

“Sé que nuestra visión hacia los cortes puede molestar a muchas personas, pero no es una guerra entre comercio y asociaciones, ni comercio contra el gobierno o funcionarios. Es un pedido del comercio para trabajar libremente, para que nuestros proveedores puedan llegar a destino con la mercadería en el tiempo estipulado, y sobre todo para ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y también queremos nuestro beneficio de trabajar dignamente y con libertad”, manifestó Karen Braun.

Durante marzo se registraron cinco cortes de ruta en total, con los del lunes y ayer, pero desde la Cámara de Comercio de Villa Rio Bermejito aseguran que la situación viene hace un tiempo largo. “El año pasado a fin de año se intensificó más, y si bien estos meses del año se lograron solucionar varios cortes, en general es una situación diaria, un problema de nunca acabar”, expresa.

“Si bien, a veces duran entre una hora a dos, hay ocasiones en que son por tiempo indeterminado, pero no es ese el punto. El punto es que por el sólo hecho de escuchar -hay corte de ruta- genera malestar social. Y repito no es una posición en contra de nadie, es solo exigir también nuestros derechos a transitar libremente”, finalizó la presidente del organismo que aglutina a los comerciantes de la localidad.

EL RECLAMO DE

LOS MANIFESTANTES

Al inicio de este mes, dirigentes de la Guardia Ambientalista Wichí retuvieron una camioneta del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Ipduv) para que les den una respuesta concreta al pedido de construcción de viviendas para las comunidades originarias.

Asimismo, la Guardia Ambientalista Wichí en El Sauzalito retuvo a cuatro camionetas del Ministerio de Salud y una ambulancia, entre otras acciones que se llevaron a cabo en Misión Nueva Pompeya, por diversos reclamos, según el portal Noticias del Paraná.