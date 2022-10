Comienza la Feria del Libro 2022: “Leer desde el Norte Grande”

La Feria Iberoamericana del Libro Chaco (FILC) es un acontecimiento cultural que cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la provincia. Es un evento cultural, social y comunitario que por su naturaleza contempla la diversidad de voces, relatos y expresiones que nos caracterizan como pueblo. A su invaluable sentido pedagógico, se le agrega también el carácter recreativo, económico y de puesta en valor de nuestras y nuestros autores, investigadores, docentes, periodistas, y trabajadores.

Con el lema “Leer desde el Norte Grande” se convoca a pensar y a construir en clave intercultural y federal, desde el respeto a nuestras diversidades. Nos invita a encontrarnos y a celebrar nuestras culturas. Es así que durante diez días la FILC 2022 pondrá en valor las expresiones literarias y artísticas de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán.

Esta feria motiva el encuentro con autores y autoras, así como también promueve espacios de formación y capacitación tanto para editores como para libreros de la región. Teniendo como antecedente la Feria del Libro Chaco 2021 en la que asistieron más de 100.000 personas, y que contó con más de 200 actividades presenciales y virtuales, esta edición promete avanzar en la consolidación de las industrias culturales relacionadas con el libro y la lectura.

La FILC 2022 está organizada por la Fundación del Libro y la Cultura, la Municipalidad de Resistencia y el Gobierno de la provincia de Chaco, a través del Instituto de Cultura y el Ministerio de Educación, junto a Lotería Chaqueña. Cuenta con el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Chaco Austral (Uncaus), Fundación Mempo Giardinelli, Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Chaco, la Cámara Argentina del Libro, y el Ministerio de Cultura de la Nación. Además, cuenta con la participación de todas las librerías y editoriales de la ciudad de Resistencia.

VARIADA AGENDA DE ACTIVIDADES

La edición 2022 de la Feria contará con la presencia de escritoras y escritores de reconocida trayectoria como Claudia Masin, Susana Szwarc, Felipe Pigna, Diana Bellessi, Franco Rivero, Mariano Quirós, Juan Solá, Darío Sztajnszrajber, Pedro Saborido, Florencia Abbate, Thelma Fardín, Elizabeth Bergallo, Miguel Ángel Molfino, Miguel Rep, Laura Roldán, Orlando Van Brendam, Germán Parmetler, Susana Villalba, Carlos Battilana, Paula Jiménez España, Darío Ruido, Pamela Fierro, Camila Vázquez, Ángelo Vara Dadone, Lidia Fernández Budassi, Matías Ávalos y Lara Schaffer, entre otros. Además, se realizarán espectáculos como Scalandrum, el proyecto musical de Daniel “Pipi” Piazzolla; Dos Más Uno, la agrupación musical integrada por Marcelo y Hugo Dellamea junto a Ariel Sánchez, y diversas propuestas teatrales, entre las que se destaca “¿Qué pasa hoy acá”, de Érica Rivas y Martín Rechimuzzi y la participación de la licenciada Cecilia Ce.

Además, se contará con espacios y actividades dedicadas a las infancias, así como también se llevarán a cabo prácticas culturales accesibles organizadas junto a la Red de Accesibilidad Cultural.

La FIL Chaco 2022 es una invitación a encontrarnos y a compartir la diversidad de voces, relatos y expresiones que nos caracterizan como pueblo. Una invitación al encuentro para vivir y celebrar el libro y la lectura.

JUEVES Y VIERNES

Este jueves, a las 19, en el Escenario Violeta se realizará el acto apertura con una charla del escritor Miguel Ángel Molfino denominada “Frazadas de papel (los libros en la cárcel)”. Mañana a las 9, en el Escenario Azul, será el “Conversatorio sobre la masculinidad a partir de relatos de fútbol”, con Virginia Florito, dirigencia y plantel de Chaco For Ever Club. A las 10, en el escenario Magenta, estará Gabriel Perino, con el taller “Historias ambientales”. A la misma hora en el Escenario Azul, será el “Conversatorio sobre la masculinidad a partir de relatos de fútbol”, con Virginia Florito, dirigencia y plantel de Chaco For Ever Club.

A las 11, continúa el “Taller de relatos, música ancestral y cantos de sanación”, por Griselda Morales y del Departamento de Letras. A las 14, continúa “Conversatorio sobre la masculinidad a partir de relatos de fútbol”, con Virginia Florito, dirigencia y plantel de Chaco For Ever Club. A las 15, en el Escenario Magenta estará Gabriel Perino con “El carayá se enamoró y otros cuentos”. A la misma hora, en el escenario Azul, continúa “Conversatorio sobre la masculinidad a partir de relatos de fútbol”, con Virginia Florito, dirigencia y plantel de Chaco For Ever Club. A las 16, en el Escenario Turquesa, Agenda jurídica. A las 16, en el Escenario Naranja, Graciela A. Paz, con Cuentos de Chelita II.

En el Escenario Azul, “Taller de construcción e intervención creativa de lámparas para la lectura”, por Abelardo Duarte y Departamento de Letras. A las 17, en el Escenario Naranja, con Raúl Abel Rojas “Brotes del alma /Somos leyenda II /Un trozo de mi alma”. A las 18, en el Escenario Violeta, será el encuentro de poesía: de Paraguay, María Eugenia Ayala; de Chile, Patricio Rojas Figueroa, de Chaco, Elizabeth Bergallo.

En el escenario Magenta, espectáculo de poesía y música/braille, con Cintya Vega y un músico invitado (Red de Accesibilidad Cultural). A las 18, en el Escenario Turquesa, Augusto Almirón con “Un mal necesario”; presenta: Edgardo Marinoff. A las 18, en el Escenario Naranja, Silvestre Olivarez con “A modo de antología”.

A las 19, en el Escenario Violeta: Mónica Ruffino con “El Norte Grande argentino. Cultura y Región”; presentan Jorge Milton Capitanich, Francisco Romero, Elizabeth Bergallo y Pablo Camogli.

En el Escenario Magenta, Laura Miranda con “Tierra en los bolsillos”; presenta Katia Blanc.

En el Escenario Naranja, Rocío Navarro con “Flores liberadas”, presenta Alfredo Germignani.

A las 20, en el Escenario Violeta, Adriana Sargenti con música y poesía. En el Escenario Magenta, “Radar en la tormenta” de Alfredo Veiravé; presentan Miguel A. Molfino y Francisco Romero.

En el Escenario Naranja, será el Tercer Certamen Literario Nacional Alma en Letras, con la ceremonia de premiación.