Comienza la Fiesta Provincial del Teatro en Resistencia

Desde este miércoles al domingo 6 de abril, Resistencia será sede de la Fiesta Provincial del Teatro – Chaco 2025, organizada por el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto de Cultura del Chaco, con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia y el apoyo de la Asociación de Salas de Teatro Independientes delChaco.

El acceso a toda la programación será libre y a la gorra. Lo recaudado será para las salas que funcionarán como sedes del Festival.

En esta edición participarán alrededor de 100 artistas y una nutrida grilla con 15 espectáculos chaqueños en competencia y una obra invitada de la ciudad de Posadas, además de actividades especiales.

La Fiesta Provincial del Teatro de Chaco 2025 se presenta como una oportunidad para visibilizar y fortalecer el teatro independiente de la región, ofreciendo un espacio de encuentro y proyección para las artes escénicas locales.

Además, estará disponible un colectivo para trasladar a las diferentes salas al público en general, brindado por la municipalidad de la ciudad de Resistencia.

Las obras

Los espectáculos participantes son: «Napalpi, como alas de mariposas», bajo la dirección de Hemilce Isnardo; «Quimeras- el zurcido invisible», con dirección de César Romero; «Orsai», dirección de Bruno Exequiel Arévalo, «On my kness», dirección Heraldo Leguizamón; «Tierra Santa», dirección Lara Cámara Crespo; «Marisol, todos tenemos una historia que contar», dirección Rocío Díaz; «Biónicos- Ejército salvador de las causas perdidas», dirección Lucas García; «La Tiniebla», dirección de José Luis Ramírez; «Pericones», dirección Javier Lúquez Toledo; «Agarrame Catalina», dirección Candela Suárez; «De atardeceres, columpios y cuentos tontos», dirección Abril Perren Isnardo; «Proyecto vida», dirección Débora Astrosky; «Rapsodia», dirección Julieta Gutman; «Saverio ¿el cruel?», dirección Lucas García y «Lun», dirección Javier Lúquez Toledo. La obra en calidad de invitada especial que cerrará la Fiesta Provincial es «Archivo Elena», con la dirección de Laura Krämer, de la ciudad de Posadas.

Los espacios donde se presentarán las obras tendrán como escenario a La Máscara Teatro, Sala 88, Centro Cultural Galatea, Centro Cultural Alternativo, La Usina Cultural, Casa Cultural Kandanga, el Complejo Cultural Guido Miranda y Casa de las Culturas.