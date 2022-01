Comunicado del frente gremial docente ante el pago de la cláusula gatillo

Los sindicatos; ATECH, UTRE CTERA y SADOP, que forman parte del frente gremial docente, emitieron un comunicado el día de ayer, luego de los anuncios por parte del Gobierno provincial sobre el pago de la cláusula gatillo que aumentará el piso salarial de la comunidad educativa.

En el mismo, informan los docentes chaqueños tanto activos como pasivos que “con los sueldos del mes de enero en curso, se percibirá un incremento de un 10,2%, producto de la aplicación de la cláusula gatillo correspondiente al último trimestre de 2021”.

En el comunicado , destacaron el trabajo de los y las docentes gremialistas, adjudicando que este avance “es logrado por la docencia chaqueña a través del Frente Gremial, tras una ardua lucha llevada adelante a través del espacio durante los primeros meses del año 2021 ante la resistencia del Gobierno a establecerla, como a reconocer entonces la deuda que el mismo había generado en 2020 con la docencia para finalmente reconocerla y establecer su pago con una nueva bonificación, como a incorporar la cláusula gatillo para la pauta de 2021”.

Particularmente, se refirieron a cómo impactó la inflación en los aumentos salariales adquiridos, agregando que “la aplicación de la cláusula gatillo con el porcentaje recientemente anunciado del 10,2 % al valor del punto (repercutiendo sobre todos los rubros del sueldo tanto para activos como para jubilados), corresponde a la corrección del desfasaje por la inflación, al cuarto y último trimestre de 2021, y lo es en el marco del acta suscripto por las entidades del Frente Gremial mayoritariamente, el 26 de marzo de 2021, por mandato de la mayoría de la docencia chaqueña que claramente ha resuelto dar un paso adelante y no generar un retroceso permitiendo al gobierno que corra el eje de la discusión salarial para discutir si descuentos si o descuentos no, históricamente repudiados por el espacio, con el reclamo en simultáneo por la restitución de todos los practicados a quienes los han sufrido. Con el 10,2 % de incremento desde enero, el valor del punto pasa de $ 8,60 a $ 9,48”.

Finalizaron el comunicado, afirmando que “la pauta salarial de 2021 se cumple en su totalidad con la aplicación de la cláusula gatillo recientemente anunciada para con el sueldo de enero que es el próximo a percibirse”; “y que con el cumplimiento de ella y el 7 % de incremento por fuera de ella desde octubre pasado -respondiendo al reclamo de recomposición para que vaya de manera simultánea a la cláusula con el fin de empezar a recuperar poder adquisitivo perdido, los docentes chaqueños percibiremos en total, correspondiente a 2021, un 63,35 % -al valor del punto exclusivamente-, (y aparte los ochocientos puntos de la nueva bonificación citada antes)”.

PAUTA 2022: CLÁUSULA GATILLO Y POLÍTICA DE RECOMPOSICIÓN

En tanto, respecto de la pauta 2022, el Frente Gremial ratificó el cumplimiento de la cláusula gatillo “irrenunciable”, y la determinación “de una política de recomposición salarial, a corto, mediano y largo plazo para recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores”.

Y agregaron “el reclamo, claro está, no se agota en la cláusula gatillo, no solo aspiramos a no perder ante la inflación, aspiramos a recuperar además poder adquisitivo perdido en años anteriores”.