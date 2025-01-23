Con múltiples propuestas turísticas y gastronómicas, se realizó la 6° edición del Festival Del Chupín

Con gran éxito, el sábado 18, se vivió una tarde- noche en Puerto Eva Perón con la 6° edición del Festival del Chupín, concurso gastronómico que se viene realizando cada año en la localidad y cada vez va ganando mayor prestigio. En esta oportunidad, se recibió a concursantes y visitas de diferentes puntos de la provincia y de la vecina Formosa.

“Mostramos a la provincia y país todas las ofertas y el potencial con el que cuenta nuestra localidad”, expresó el intendente Diego Lavia.

Uno de los objetivos de la 6° edición del Festival del Chupín fue posicionar a Chaco como un destino integral, ofreciendo experiencias únicas que conectan a los visitantes con la cultura, la gastronomía y los paisajes de esta zona.

“Estamos muy contentos por la convocatoria, por los participantes, por la gente que acompañó este evento; estuvieron los emprendedores, los artesanos, los cocineros, y el clima nos acompañó”, expresó Lavia.

En cuanto al jurado presente, estuvieron Natalia Insaurralde (co – fundadora del Foro Gastronómico Chaqueño), Alejandro Aquino (Formosa Capital), Brian Giménez (Herradura – Formosa), Gabriela Bobadilla (Colonia Elisa) y los stands institucionales del Instituto de Turismo del Chaco.

“Mostramos a la provincia y país todas las ofertas y el potencial con el que cuenta Puerto Eva Perón”, celebró el jefe comunal, agregando que “sabemos que todavía tenemos mucho por hacer y lograr, pero a su vez entendemos que si todos tiramos para el mismo lado, la transformación de nuestra localidad continuará a paso firme”.