CONADU: elecciones impugnadas y una conducción no legitimada

Luego de las presentaciones realizadas por la línea opositora con respecto al actual oficialismo en Conadu, Liwsky detalló a elDiario de la Región lo sucedido el pasado fin de semana, cuando se convocó a elecciones de congresales para la conformación de la Mesa Ejecutiva, “lo que sucedió fue que todos los sindicatos impugnantes, es decir la mitad de la Federación, tomaron la decisión de no asistir al congreso de las elecciones, por considerarlo en un marco de proceso de impugnación”, remarcó. Añadiendo, “este congreso se constituyó con menos de la mitad de congresales-es decir 56- los cuales votaron de manera afirmativa a la única lista que se presentó, obteniendo 54 votos positivos y dos en blanco. Cabe aclarar que el congreso se constituye con 105 congresales, por lo que los 49 restantes no avalamos el congreso por ser un acto viciado y de nulidad absoluta”.

Liwsky destacó que, si bien están en pleno proceso de impugnación, la oposición logró obtener documentación que confirmaba irregularidades como mandatos vencidos de congresales desde antes de la pandemia. “Aguardamos por una resolución de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Incluso hemos presentado nuevas impugnaciones”, enfatizó.

FALTA DE VOCACIÓN

PARA EL DIALOGO

Por último, la referente de los docentes universitarios de la región rechazó la postura de parte de la actual gestión de Conadu, “sorprende que aun en esta situación, con la mitad de la Federación sin acompañarlos, no opten por convocar al dialogo, para tratar de articular una lista de consenso que pueda reflejar la correlación de fuerzas que hay hoy en la Federación. Optan sin embargo por valerse de estrategias para garantizarse la mayoría circunstancial. De nuestra parte, estamos atentos a no convalidar actos que confirmen lo que estamos impugnando, es decir no asistimos ni a congresos, plenarios o cualquier convocatoria de parte de esta conducción que no está legitimada”, finalizó.