Confirman que no se extenderá el horario de votación en la provincia

La jueza federal con competencia electoral, Zunilda Niremperger confirmó a FOCO que cerca de las 16,15 horas de este domingo 12 de septiembre sufragó el 45 por ciento del padrón chaqueño. A su vez, brindó precisiones acerca del horario de cierre de los comicios y la excepción de votar de aquellas personas que aun después de las 18 horas de hoy puedan cumplir con su deber cívico.

“El protocolo establece que a las personas que se encuentren fuera del establecimiento electoral luego de las 18 horas se les dará un número para que puedan seguir votando luego de cerrado el horario de elección (establecido entre las 8 a 18 horas). Aquellas personas que están haciendo la cola debido a todas las demoras que significó este sistema de protocolo van a poder votar aun después de las 18”, informó la jueza.

Sin embargo, aclaró: “Eso no quiere decir que puedan llegar después de las 18 horas a su lugar de votación e intentar sufragar. Es decir, el horario de votación no se extiende, si no que se tienen en cuenta aquellas personas que llegaron 17,50 o 17,55 horas y que estén dentro del establecimiento electoral, podrán votar normalmente”.

Respecto al horario estimado para conocer los primeros resultados de estas PASO 2021, no se aventuró a predecir una hora determinada ya que “depende un poco de a qué hora se cierre definitivamente”. (Fuente: FOCO)