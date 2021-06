Continúa el paro en Salud

Ayer por la mañana, trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de Chaco (Aptasch) se concentraron en el hospital Pediátrico, ubicado en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y avenida Vélez Sarsfield de Resistencia, dando inicio a un paro de 48 horas.

Con consignas como “basta de miseria para salud” y “esenciales en la pandemia, descartables en el sueldo”, se manifestaron por “reiterados incumplimientos del Gobierno provincial de los acuerdos alcanzados en la negociación salarial”.

Carlos Villalba, voceros de Aptasch, declararon que “el decreto N° 1.209, del que nos enteramos el día sábado a la tarde (en plena guardia) que fue firmado el 2 de junio, aumenta el valor de las horas de guardia de sólo un sector del equipo de Salud Pública y deja afuera a gran parte. Estamos reclamando que se nos incluya a técnicos de laboratorio, técnicos de hemoterapia, bioquímicos, radiólogos, instrumentadores, obstetras y personal no profesional que desarrolla su tarea dentro y en contacto directo con COVID-19 y los cuales no han sido contemplados en este decreto 1.209”.

“Uno de esos puntos es también el incremento al valor de las horas de guardia del 15% en abril y otro 15% en junio, de cual no tuvimos instrumento legal, sólo quedó en un anuncio para la prensa del gobernador y no se ha dado en los hechos porque ya percibimos esos haberes y no se ha dado”, advirtió.

Por otro lado, solicitaron el pase a planta del personal sanitario del programa Expertos. “Nuestros compañeros precarizados están hace varios días reclamando”, comentó Villalba a Diario Chaco.

AGOTAMIENTO EXTREMO

“Todo el personal de salud viene con un agotamiento extremo, con muchos compañeros contagiados, con muchos que inician su tarea laboral a las 6 de la mañana y terminan a las 22 sobrecargados. Lejos de motivarnos, lo que hace es desanimar y desalentar esta dura tarea que venimos llevando hace más de un año”, cerró.