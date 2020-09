Conversatorio de Al Fin Justicia sobre prevención del ASI  

La agrupación Al Fin Justicia, que nuclea a sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, continúa con el ciclo de conversatorios que tienen por finalidad la promoción de distintas iniciativas para la visibilización de este tipo de delitos, así como la exigencia de avance en las casos que llegan a instancia judicial, como también la generación en la comunidad de difusión de distintas herramientas de prevención. En ese sentido, desde la organización sostienen que el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es “un hecho social, que ocurre a gran escala y que deja marcas que estarán presentes toda la vida”.

«Sin embargo, se puede transitar un camino de reparación en el cual la reacción social junto a la respuesta de los distintos dispositivos del Estado cumple un rol fundamental» agregan.Teniendo en cuenta esto, el próximo viernes 4 de septiembre a las 19 horas en modalidad virtual (Facebook/livefundacionalfinjusticia) se contará con las exposiciones de Virginia Berlinerblau, médica especialista en psiquiatría infanto juvenil, Carolina Fule, licenciada en Psicología, Fabián Schunk, sobrevivientes y denunciante en la Causa Ilarraz (pcia. De Entre Ríos) y Carlos Ruberto, sobreviviente.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ESCUCHA

En contacto con este matutino, la licenciada en psicología y psicoanalista Carolina Fule, quién participará en el panel a realizarse este viernes afirmó;

“Cuando se trata de ASI, es importante destacar la escucha como acto político de reconocimiento de la verdad de la palabra de la víctima sobreviviente y como lugar de alojamiento del sufrimiento desde el dispositivo de la ternura”.

“Hay que entender las características del trauma, que tiene tiempos para hablarse, y que cuando lo hace elige a quién hacerlo. Desde allí nuestra posición es la de la ética del cuidado. El acompañamiento y el sostén de un espacio que permita la construcción subjetiva de un mejor sitio para vivir.

En ese sentido, Fule, con una destacada trayectoria en el campo de los DDHH, destacó“Quiero resaltar que los movimientos feministas definitivamente han desarrollado una serie de redes para un mejor vivir en libertad, de los cuerpos y de la palabra, y del amor como construcción con otro desde un lugar de equidad”.

Por último agregó; “Me parece importante resaltar que es fundamental para las psicólogas y psicólogos y trabajadores de salud mental la transformación de nuestras prácticas. No podemos pensar en una clínica de la escucha si no estamos atravesados por una perspectiva de género, sin esto el riesgo es no escuchar, tapar la palabra, el riesgo es la repetición. Todo eso significa la revictimización. Los y las profesionales tenemos el compromiso desde nuestra función de escucha de poder pensar y escuchar desde esta perspectiva”.

VIRGINIA BERLINBLAU

Cabe destacar, la trayectoria de Virginia Berlinerblau, médica forense de la justicia federal, docente universitaria, Ex Residente y Ex Jefa de Residentes del Servicio de Psicopatología Infanto Juvenil del Hospital R. Gutiérrez, Ex supervisora ad honorem del Servicio de Psiquiatría y Psicopatología Infanto Juvenil del Hospital General de Pediatría ¨Dr. Ricardo Gutiérrez¨ y del Servicio de Pediatría del Hospital ¨Tornú¨, creadora y docente del primer Seminario Taller «Abuso Sexual Infantil desde la perspectiva Médico Forense», Posgrado de Facultad de Derecho, UBA, años 2000, 2001, 2005, 2010, 2014, 2017 y requerido para 2018, entre otras.

Además cuenta con numerosas publicaciones vinculadas a la problemática de abuso contra las infancias como así también premios en reconocimiento a su trabajo profesional. Actualmente preside la Comisión de Perspectiva de Género en el Cuerpo Médico Forense. Dicha comisión se creó a fines de 2019 y es la primera en más de cien años.

ASI: FLAGELO INVISIBLE

En junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó: “Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia” (ASI). No obstante, son muy pocos los casos en los cuales la víctima reúne las condiciones necesarias para afrontar el camino de la denuncia, y cuando ello sucede, la mayoría de las veces se topa con una serie de obstáculos y déficits en la atención de la Justicia.En eso sentido cabe recordar lo dicho por el ex juez federal Carlos Rozanski, con una importante trayectoria en el juzgamiento de estos crímenes: “Se denuncian solo el 10% de los casos y de ellos se condenan menos del 1%. De cada 1.000 abusos que se cometen, se condena solo uno”.