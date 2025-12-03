Convocan a una caravana multisectorial en defensa de trabajadores y jubilados

Organizaciones gremiales, sociales y estatales del Chaco coordinan la realización de una caravana multisectorial en defensa de los trabajadores y jubilados, y el pueblo chaqueño: «Por el diálogo Social y la negociación colectiva».

El evento está previsto para el jueves 4, en el marco de una jornada provincial de protesta. La actividad central será una caravana vehicular que partirá a las 18.30 desde la laguna Argüello (avenidas Paraguay y Vélez Sársfield) y recorrerá distintos puntos institucionales de la capital chaqueña.

La convocatoria surgió tras una semana marcada por el malestar sindical debido a la aprobación legislativa del incremento del aporte obligatorio al Fondo de Alta Complejidad (FAC) del Insssep, que pasó del 1% al 2%, que en un contexto de caída del poder adquisitivo y pérdida salarial acumulada, provocó la decisión de unificar reclamos en una acción conjunta.

Un recorrido por organismos claves

La caravana se dirigirá desde la laguna Argüello hasta el Insssep, uno de los principales puntos de la protesta por el impacto del aumento del FAC en los ingresos de activos y pasivos.

Desde allí continuará hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para luego avanzar hacia la Casa de Gobierno, donde se realizará la desconcentración final.

El trayecto incluirá avenida 9 de Julio, López y Planes, Don Bosco y Mitre. Una vez en el casco céntrico, la caravana dará dos vueltas a la plaza central para visibilizar los reclamos ante el conjunto de los poderes públicos. Posteriormente, se desconcentrará por calle Güemes, donde se prevé que participantes sin vehículos se sumen a la manifestación y permanezcan en la plaza hasta el cierre de la jornada.

Las organizaciones convocantes destacaron que el carácter vehicular de la protesta permitirá que diferentes sectores estatales y sociales puedan sumarse, sin afectar servicios esenciales ni generar interrupciones prolongadas en la circulación.

El aumento del FAC, el detonante

Como parte del contexto que dio origen a la convocatoria, distintos gremios expresaron durante la última semana su rechazo a la suba del aporte al FAC. Consideraron que la medida se tradujo en una retención salarial adicional que afectó especialmente a trabajadores con ingresos medios y bajos, además de jubilados y pensionados.

Desde el arco gremial docente, Atech, Utre-Ctera, Federación Sitech, Sadop, Amet, UDA y otras entidades recordaron que en anteriores oportunidades habían manifestado que la vía adecuada para fortalecer los aportes previsionales era mejorar los salarios y no incrementar descuentos.

Señalaron que el aumento del FAC «llegó en un momento de fuerte deterioro salarial» y explicaron que para muchos trabajadores significó una pérdida adicional en un año ya marcado por la inflación y la ausencia de actualizaciones automáticas.

En tanto, desde el sector salud, la Aptasch advirtió que la modificación del aporte representó «un nuevo golpe al bolsillo» de un sector que ya viene registrando una caída interanual del salario real. La entidad señaló que la falta de diálogo previo profundizó la sensación de malestar y calificó la decisión como «regresiva».

La coincidencia de reclamos y la percepción de que «el ajuste terminó impactando otra vez sobre los trabajadores» motivó la decisión de articular una acción conjunta, en lo que los organizadores definieron como «un llamado urgente a la defensa de los derechos laborales y previsionales».

Como parte de las actividades previas a la caravana, la multisectorial convocó a una conferencia de prensa el martes 2 de diciembre a las 10 en la Casa de la Memoria.

Allí se realizará la lectura pública del documento que condensa el pliego de demandas consensuado por gremios, organizaciones sociales, entidades estatales y colectivos ciudadanos, reclamos vinculados al salario, el sistema previsional, la situación de los trabajadores de la administración pública, la cobertura del Insssep y la necesidad de instancias de diálogo institucional que permitan abordar las problemáticas del sector.

Además, las organizaciones coordinaron la presentación de una solicitud formal de audiencia para la mañana del jueves 4, horas antes de la caravana.

En ese encuentro se prevé entregar el documento impreso y solicitar la apertura de una mesa de discusión que permita canalizar los reclamos planteados. Destacaron que la intención es «abrir un diálogo constructivo» y remarcaron que la caravana busca visibilizar la situación sin obstaculizar la actividad cotidiana de la ciudad.

La multisectorial remarcó que la convocatoria tiene como eje principal la defensa de los trabajadores activos y pasivos, pero también la necesidad de sostener en agenda el impacto económico que atraviesan distintos sectores del empleo público.

Subrayaron que la movilización se enmarca en una serie de acciones que se desarrollarán durante diciembre, con la intención de mantener abierta la discusión sobre el salario, los aportes previsionales y las condiciones laborales.

Las entidades señalaron que la unidad alcanzada para convocar a la caravana vehicular «es un paso significativo» en un contexto donde distintos gremios venían realizando reclamos por separado.

Destacaron que la medida apunta a expresar un pedido común de diálogo y revisión de decisiones que afectan de manera directa los ingresos de trabajadores y jubilados.

Con la organización ya en marcha, la Multisectorial adelantó que dará a conocer más detalles en los próximos días e invitó a sindicatos, colectivos y ciudadanos a sumarse a la jornada del jueves 4.

