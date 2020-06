Convocatoria y solicitada por la Salud Pública

Referentes de la Salud pública hicieron llegar a este medio una solicitada en la que dan a conocer su postura ante la coyuntura de emergencia sanitaria y social por la Covid 19, la cual reproducimos en su totalidad;

AREA SALUD (01/06/2020)

SOLICITADA Y CONVOCATORIA

El apoyo popular en el año 2019 depositó el gobierno de la provincia del Chaco al “Frente de Todos”, y con ello la gran responsabilidad que conlleva. El triunfo logrado en la ciudad de Resistencia y en su Área Metropolitana que conforman Fontana, Barranqueras y Vilelas, adicionándose junto a ellas las más populosas y demandantes comunidades del interior de la provincia, torna ineludible la obligación de todos y cada uno de los sectores políticos que lo conforman, complementar, acompañar, criticar y/o aportar en todo cuanto concierne a tal o cual área de gobierno.

En las circunstancias especiales que vive el Área de Salud ante el advenimiento de la pandemia COVID 19, que tiene particularidades significativas de gravedad en nuestra provincia, ese compromiso torna imperioso diseñar POLÍTICAS INTEGRALES DE SALUD, que contemplen igualmente las necesidades y carencias del interior provincial con sus ciudades, todas de un importante desarrollo demográfico, y con exigencias sociales crecientes.

Debemos admitir que ante la situación de un internismo anómalo y desgastante, preelectoral, con un Partido ausente, ha sido imposible la elaboración y el diseño de Políticas Integrales, consecuentes con las necesidades de un sistema sanitario en crisis permanente.

Es decir, sin convocatoria no hay debate, sin debate no habrá políticas, tampoco presupuestos ni programas; sin programas no habrá objetivos a alcanzar; sin planificación no habrá acciones, ni metas, ni evaluación de resultados.

Y hemos omitido las estrategias a proponer, porque ello se logra con el convencimiento, la elaboración y el trabajo en equipo, abierto, a actores que hoy convocamos seria y firmemente.

Sabemos que el Justicialismo posee un valioso y experimentado recurso humano para todas las acciones definidas y a definir, no convocado. Recursos no sólo de profesionales de todas las especialidades de la medicina o la odontología o la bioquímica, sino de técnicos, enfermeros profesionales y auxiliares, y toda categoría de personal administrativo especializado.

Finalmente, convocamos igualmente, a todos los sectores y profesionales de otras extracciones políticas, agradeciéndoles la voluntad de participar que nos adelantaran.

“DE NADA SIRVEN LAS CONQUISTAS DE LA TÉCNICA MÉDICA SI ÉSTA NO PUEDE LLEGAR AL PUEBLO POR LOS MEDIOS ADECUADOS” Ramón Carrillo.

Firman:

Cossi Natalio- Médico, Makallé.

Morales Daniel- Médico, Castelli.

Kotoff, Héctor- Licenciado Enfermería, Saenz Peña.

Gonzalez Julio- Médico Quom, Castelli.

Acosta Estela- Licenciada Enfermería, Sáenz Peña.

Federico Muñoz F.- Médico, Resistencia.

Luna Ricardo- M. en Economía, Sáenz Peña.

Aguirre Nancy- Licenciada Enfermería, Pampa del Indio.

Sabatinelli- Médico, Resistencia.

Bovero Raúl- Licenciado Enfermería, Vilelas.

Gomez Zamela Eduardo- Médico, Villa Ángela.

Altamirano Norma- Técnica Inst. Quirúrgico, Rcia.

Miño Evelin- Esp. Dcho Ambiental, Resistencia.

Plebani Norma- Odontóloga, Charata.

Duarte David- Licenciado enfermería, Rcia.

Miño Jorge Belzor- Médico, Resistencia.

Cáceres Oscar- Esp. Salud Pública, Villa Berthet.

Saucedo María E.- Médica, Resistencia.

Gomez E. Alfredo- Médico, Resistencia.

Gomez, Alfredo E. Médico, Resistencia.

Zeniquel Mabel, Salud Pública, Resistencia.

Ramírez Fabricio- Médico, Gancedo.

Zarza Veronelli, Jorge- Médico, Resistencia.

Franco Dante- Médico, Resistencia.

Fernandez Hector- Médico, Resistencia.

Mario Esper- Médico, Resistencia.

Miño, Milton- Estudiante, Rcia.

Daniel Souilhé-, Resistencia.

Flores, José Francisco-

Quiroz Mario Antonio

Aguirre Carlos Hector

Goñi, Ernesto Facundo

Maciel, Oscar

Mieres, Oscar D.

Zarza, José

Maciel, Fidel

Cano, Lucas

Responsable de esta nota:

Dr. Miño Jorge Belzor- Médico, Resistencia.

DNI. 7.907.634 (cel 3624068007)

Y Dr. Federico Muñoz Fernandez, Resistencia.