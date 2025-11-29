COOPERATIVA DE PRODUCTORES APÍCOLAS LIMITADA

Matrícula INAE N°29855

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de diciembre del 2025 a las 10 horas. Sito en Avenida Rivadavia N°1435 de la Ciudad de Resistencia con el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Punto Primero: Elección de 2 (dos) socios para firmar el Acta junto al presidente y secretaria.

Punto Segundo: Lectura para la aprobación de la memoria, Balance y Estado Contable, Informe del Síndico e Informe Auditor del Ejercicio N°20 finalizado el 30 de junio de 2025.

Punto Tercero: Elección de 2 (dos) Socios consejeros para reemplazar a los Socios Oscar Orellana y Daniel H. Codutti por finalización del mandato.

Punto Cuarto: Elección de 1 (uno) Síndico Titular en reemplazo del Socio José Albino Chichari y 1 (uno) Suplente en reemplazo del Socio Leonardo Bosch por finalización del mandato.

Punto Quinto: Por ser de Aplicación, se transcribe el Artículo 24 del Estatuto Social «Las Asambleas se celebran válidamente cualquiera sea el número de socios que concurran una hora después de fijada la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Por Secretaría Publíquese en un matutino local.

Víctor A. Rusas -Presidente

Vto. 28/29/30/11

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/05-PAGINA-3-1.pdf