Cooperativas cordobesas solicitan asistencia económica

Las cooperativas de trabajo y el conjunto de los trabajadores de la economía social y solidaria, agrupados en el Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo (IFICOTRA), en Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba Limitada (CTF) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), dieron a conocer un documento conjunto en el que expresan estar “atravesando un momento por demás duro y complejo a nivel económico y social”.

“La emergencia que nos toca vivir no es producto únicamente del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para frenar la pandemia. La crisis nos viene atravesando hace rato”, indicó la nota, donde manifiesta que el desempeño se ve afectado de múltiples formas estas últimas semanas: “Sufrimos una baja en nuestra actividad productiva, ya que la mayoría de las actividades que desempeñamos se han visto suspendidas debido al aislamiento. Esto hizo y hace inviable pagar los gastos fijos de nuestras unidades productivas (alquileres, luz, gas, seguros, monotributos). También nos es imposible distribuir retornos (salarios), muchos de nuestros compañeros no han podido tener su ingreso del mes de marzo y lo mismo pasará con el retorno del mes de abril”.

Frente a esto, solicitaron “la reactivación de todas las líneas del Programa de Trabajo Autogestionado dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación” y advirtieron que las cooperativas que tienen sus matrículas suspendidas o por aprobarse quedan fuera del alcance de las políticas destinadas como ayuda para el sector por parte del Estado.

PROGRAMA PROVINCIAL DE ECONOMÍA POPULAR

“A la provincia de Córdoba, demandamos que vuelva a reactivar el Programa provincial de la Economía Popular que hoy no se está cumpliendo. Se vuelve necesario universalizar ese programa que prevé, entre otras cuestiones, la regularización fiscal y contable. Si hoy no podemos repartir retornos, mucho menos vamos a poder abonar los costos de un balance contable. Al mismo tiempo, que se contemple la situación compleja por la que estamos pasando y no se apliquen a nuestros espacios de trabajo los incrementos en los servicios básicos como luz y gas, y que, por fin, se trate el tema de las exenciones de ingresos brutos al acto cooperativo de manera integral para todas las formas cooperativas que admite la Ley 20.337…”, propuso la solicitud.

SECRETARÍA DE COOPERATIVAS

Además, solicitaron “a la Secretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia que apoye nuestras demandas al Estado nacional. Al Estado nacional reclamamos la reactivación de todas las líneas del programa de Trabajo Autogestionado, ser incluidas legalmente en las medidas económicas la figura cooperativa en todos los beneficios otorgados a las Pymes”.

“Existe un acto discriminatorio por el cual las cooperativas de trabajo, solo por tener un formato jurídico diferente al de las empresas con fines de lucro, NO fuimos incluidas ni mencionadas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y La Producción (REPRO), incluido en el DNU 332/2020. Dicho programa asiste a las Pymes y grandes empresas en el pago de parte o la totalidad de los salarios, en el caso de verse afectadas por la crisis del coronavirus”, agregaron.

Con esto, apuntaron a que incluso sin acceder al bono de 10 mil pesos (IFE), solicitan “una igualación con el REPRO que se lo otorgó a Pymes, de tal manera que podamos, frente a esta situación de crisis y falta de trabajo, dar respuesta y sustento económico a más de las cooperativas y todas las familias que dependen de ellas”.

“Por último, a los estados municipales, les pedimos que no corten las cadenas de pago a las cooperativas dedicadas a brindar servicios” y sostiene que “hoy más que nunca, necesitamos que las políticas públicas nos incluyan como genuinos trabajadores autogestionados y como empresas sociales que luchamos día a día por sobrevivir frente a la crisis” cerró el documento. (Fuente: El Diario Córdoba)