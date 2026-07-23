Copa Bravas FC 2026: el fútbol femenino amateur competirá este sábado en Resistencia

Este sábado, de 12 a 18, se llevará a cabo la primera edición de la Copa Bravas FC 2026, un torneo de fútbol femenino amateur que reunirá a diez equipos en una jornada destinada a impulsar el crecimiento del deporte y generar nuevos espacios de participación para las mujeres.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Club del Parque (avenida Sarmiento 2180) y convocará a más de 80 jugadoras, quienes competirán en un ambiente de compañerismo, respeto y pasión por el fútbol.

La iniciativa surge de Bravas FC con el propósito de seguir fortaleciendo el fútbol femenino amateur, promoviendo la inclusión, la integración y el acceso a competencias organizadas que permitan visibilizar el talento de las deportistas locales. La copa busca convertirse en un espacio de encuentro para los equipos de la región y aportar al crecimiento sostenido de la disciplina.

Durante toda la jornada, las participantes y el público podrán disfrutar de un evento organizado con cobertura médica mediante ambulancia, hidratación para las jugadoras, fotografía profesional, DJ en vivo y distintas propuestas que acompañarán el desarrollo del torneo.

Asimismo, la competencia contará con una importante premiación para reconocer el desempeño deportivo de los equipos y de las jugadoras destacadas. Se entregarán premios al equipo campeón y subcampeón, además de distinciones individuales a la goleadora del torneo, la mejor arquera y la jugadora destacada de la competencia.

Desde la organización expresaron que la Copa Bravas FC representa el inicio de un proyecto que busca consolidarse año tras año, ofreciendo un espacio de calidad para que el fútbol femenino amateur continúe creciendo y ganando el lugar que merece dentro del deporte local.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar esta primera edición, alentar a los equipos participantes y disfrutar de una jornada donde el deporte, la inclusión y el trabajo en equipo serán los principales protagonistas.