Copa Diego Maradona: River, con ausencias frente a Central

River enfrentará mañana a Rosario Central por la 5ª fecha de la Copa Diego Maradona y Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, entregó la lista de concentrados.

Gallardo le dará descanso a varios de los titulares debido a que el martes que viene River jugará la revancha frente a Athlético Paranaense, por los 8vos. de final de la Copa Libertadores.

Quienes no aparecen en la lista de los habituales titulares son Franco Armani, Paulo Díaz, Milton Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Matías Suárez. Otro que no está en la nómina aunque en este caso por una lesión muscular es Cristian Ferreira. En tanto, quien vuelve a concentrar es Jorge Moreira, quien no venía siendo tenido en cuenta por Gallardo.

Si bien habrá que esperar hasta hoy para comenzar a ver cuál será el equipo para visitar a Central, Gallardo pondrá un 11 alternativo pensando en la Copa Libertadores. El plantel, que tuvo la buena noticia de que los últimos hisopados dieron negativos, viajará hoy en micro a Rosario después del entrenamiento.

LA 5ª FECHA

Mañana: a las 17.10, Racing-Unión (televisa TNT Sports); a las 19.20, Vélez-Gimnasia (TNT Sports) y Colón-Independiente (Fox Premium); a las 21.30, Godoy Cruz-Banfield (Fox Premium) y Rosario Central-River (TNT Sports).

Domingo: a las 17.10, Defensa y Justicia-Central Córdoba (TNT Sports); a las 19.20, Boca Jrs.-Newell’s (Fox Premium); a las 21.30, Huracán-Patronato (TNT Sports) y Lanús-Talleres (Fox Premium).

LA 6ª FECHA

Viernes 4: a las 17.10, Gimnasia-Huracán; a las 19.20, Central Córdoba-Colón; a las 21.30, Banfield-Rosario Central.

Sábado 5: a las 17.10, Arsenal-Racing; a las 19.20, Unión-Atlético Tucumán y Patronato-Vélez; a las 21.30, River-Godoy Cruz.

Domingo 6: a las 17.10, Independiente-Defensa y Justicia; a las 19.20, Talleres-Boca Jrs.; a las 21.30, Newell’s-Lanús

Lunes 7: a las 19.20, San Lorenzo-Aldosivi; a las 21.30, Argentinos-Estudiantes.

UN DÍA DIFERENTE, EN EL XENEIZE

Después de la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona, el encuentro de Boca ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores se vio suspendido y el plantel Xeneize regresó a Buenos Aires para a transitar el duelo por la muerte del ídolo.

Desde sus redes sociales, el presidente de Boca, Jorge Ameal, contó que estuvo presente en la Casa Rosada para darle el último adiós al ídolo. También, asistió Mario Pergolini, vicepresidente 1° del Xeneize. A su vez, luego de encender las luces del estadio durante la noche, Boca tomó la decisión de dejar prendidas las del palco del Diez.

En otro orden, debido a la postergación del encuentro por la ida de los 8vos, de final de la Libertadores, Conmebol anunció que cambió el árbitro para el miércoles venidero, siendo éste el uruguayo Esteban Ostojich.