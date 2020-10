Copa Libertadores: Defensa y Justicia va por su clasificación

Defensa y Justicia visitará hoy a Santos de Brasil, líder del grupo y ya en la próxima ronda, desde las 19.15 en busca de una victoria que lo clasifique a octavos de final de la Copa Libertadores sin tener que depender de otros resultados. El partido será televisado por Espn y contará con el arbitraje del uruguayo Leodán González Cabrera.

El Halcón tiene 6 puntos, Olimpia y Delfín tienen 5 y 4 respectivamente y se enfrentan a la misma hora en Paraguay. Los brasileros son los líderes absolutos con 13 unidades.

Hernán Crespo no dio pistas y no paró un equipo que pudiera develar las dudas. En tanto, Santos, que no contarán con Carlos Sánchez, quien fue operado de la rodilla por su rotura de ligamentos cruzados, tiene su alineación confirmada.

PROBABLES FORMACIONES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unzaín; Rodríguez, Frías y Martínez; Washington Camacho, Nelson Acevedo; Enzo Fernández, Marcelo Benítez, Ciro Rius; Braian Romero y Francisco Pizzini. DT: Hernán Crespo.

Santos: João Paulo bajo; Madson, Laércio, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca y Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge y Yeferson Soteldo. DT: Alexi “Cuca” Stival.

Árbitro: Leodán González (Uruguay). Estadio: Defensa y Justicia. Hora: 19.15. TV: Espn.

LA 6ª FECHA

Grupo “A”: mañana, a las 21.30, Independiente del Valle-Barcelona (dirige Luis Quiroz, de Ecuador; televisa, Fox Sports) y Flamengo-Junior (Patricio Loustau, de Argentina; Espn 2).

Grupo “B”: mañana, a las 21.30, Bolívar-Guaraní (Ángelo Hermosilla, de Chile; Fox Sports 2) y Palmeiras-Tigre (Esteban Ostojich, de Uruguay; Espn).

Grupo “C”: hoy, a las 21.30, Colo Colo-J. Wilstermann (Darío Herrera, de Argentina; Fox Sports) y Peñarol-Athl. Paranaense (José Méndez, de Paraguay; Fox Sports 2).

Grupo “D”: hoy, a las 21.30, River-Liga de Quito (Roberto Tobar, de Chile; Espn 2) y San Pablo-Binacional (Facundo Tello, de Argentina; Espn).

Grupo “E”: jueves, a las 21.30, Gremio-América de Cali (Fernando Rapallini, de Argentina; Espn) y U. Católica-Internacional (Mauro Vigliano, de Argentina; Fox Sports).

Grupo “F”: mañana, a las 19.15, Nacional-Alianza Lima (Juan Benítez, de Paraguay; Espn) y Racing-Estudiantes de Mérida (Andrés Cunha, de Uruguay; Espn 2).

Grupo “G”: hoy, a las 19.15, Olimpia-Delfín SC (Gustavo Tejera, de Uruguay; Fox Sports 2) y Santos-Defensa y Justicia (Leodán González, de Uruguay; Espn).

Grupo “H”: jueves, a las 21.30, Boca Jrs.-Caracas FC (Christian Ferreyra, de Uruguay; Espn 2) y Libertad-Independiente Medellín (Néstor Pitana, de Argentina; Fox Sports 2).

LAS POSICIONES

Grupo “A”: Flamengo (x) 12 puntos; Independiente del Valle 9, Junior 6; Barcelona 3.

Grupo “B”: Palmeiras (x) 13 puntos; Guaraní (x) 10; Bolívar 4; Tigre 1.

Grupo “C”: Athl. Paranaense (x) 10 puntos; J. Wilstermann 7; Peñarol y Colo Colo 6.

Grupo “D”: Liga de Quito (x) 12 puntos; River (x) 10; San Pablo 4; Binacional 3.

Grupo “E”: Gremio (x) 10 puntos; Internacional 8; América de Cali 5; U. Católica 4.

Grupo “F”: Racing (x) y Nacional (x) 12 puntos; Estudiantes Mérida 4; Alianza 1.

Grupo “G”: Santos (x) 13 puntos; Defensa y Justicia 6; Olimpia 5; Delfín 4.

Grupo “H”: Boca Jrs. (x) 11 puntos; Caracas y Libertad 7; Independiente Medellín 3.

(x) Clasificados a los 8vos. de final.