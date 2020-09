Coronavirus: conmoción en Boca por 19 casos positivos

Se confirmó que luego de los hisopados de ayer, los resultados arrojaron que hay 19 casos positivos por coronavirus en el plantel de Boca. Se trata de 14 futbolistas y cinco integrantes del cuerpo técnico. El club emitió un comunicado oficial en el que no dio cifras ni nombres. Sin embargo, extraoficialmente, se dice que los contagiados serían más de 20 (algunos medios hablan de 27).

El Xeneize explicó en el parte médico que tuvo un rebrote de contagios a pesar de todos los recaudos tomados y que seguirán estrictamente el protocolo para evitar males mayores.

El comunicado evitó dar nombres; pero, se supo que -entre otros- figuran: Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo (arqueros); Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara (defensores); Guillermo “Pol” Fernández (mediocampista) y Franco Soldano (delantero). Estos presentaron síntomas y por eso se adelantaron los testeos el domingo a la tarde. Los resultados confirmaron los temores y hubo diferentes reuniones para determinar los pasos a seguir con el trabajo.

El único jugador que seguía con coronavirus era Iván Marcone, quien el sábado volvió a dar positivo después de que el 18 de agosto se le detectara la enfermedad. Los que la superaron fueron Agustín Almendra y Agustín Lastra, con negativos en los últimos testeos realizados.

¿EL «FALSO POSITIVO»?

Es un test que sale positivo y hay que hacer una segunda o hasta una tercera prueba para corroborar y el resultado termina siendo negativo. Generalmente, eso ocurre porque hubo algún error en la prueba de laboratorio, ya sea PCR o un análisis de sangre, o porque dan positivo los anticuerpos, lo cual significa que una persona tuvo la enfermedad; pero, que ahora no está vigente.

¿EL «FALSO NEGATIVO»?

Se puede dar por una ineficaz o incompleta toma de muestra, ya que la técnica se realiza a «ciegas» y tiene que contar con una correcta colaboración del paciente. Esto quiere decir que el material investigado fue insuficiente y no pueden determinarse las partículas virales. La otra opción es que se realizó una prueba en una persona que está cursando un estadío demasiado temprano de la infección y puede dar como resultado un «falso negativo», aunque el test eventualmente sea positivo para coronavirus​.

RUSSO FUE A SU CASA

Luego que se confirmaran los casos positivos en plantel y mientras el club le busca la vuelta a la continuidad de la “burbuja” sanitaria, se decidió que Miguel Ángel Russo dejara la concentración por precaución.

El entrenador pertenece al grupo de riesgo, debido a su edad (64 años) y porque hace dos años padeció un cáncer de próstata que lo hizo pasar por varias sesiones de quimioterapia. Por este motivo, aunque todavía no hay una postura definida respecto de cómo seguir con la preparación, el DT abandonó el hotel en Ezeiza y se fue a su casa.

SE PARA POR 72 HORAS

Según indicó el comunicado del club, el resto de los futbolistas se mantendrán en sus respectivas habitaciones y también se suspenderán los entrenamientos por 72 horas, a la espera de un PRC, que determinaría si hay algún falso-positivo o, incluso, más víctimas.

De esta forma, el horizonte parece más que desalentador para el Xeneize, que padecerá numerosas bajas para afrontar la Libertadores y, además, estará inactivo cuando pudo aprovecharlo con entrenamientos, trabajo con pelota y roce competitivo en el césped.

A su vez, la preparación para el choque del 17 ante Libertad en Paraguay la efectuará sin arqueros, que recibirían el alta a solo cuatro días del partido. Asimismo, Agustín Lastra, de la Reserva, dio positivo en las primeras pruebas que realizó el club.

UNA LISTA SIN VILLA

Conmebol presentó el 13 de agosto algunos cambios reglamentarios para la Libertadores. Las listas de buena fe se extendían a 40 jugadores, con la obligación de presentarse a jugar si hubiera siete futbolistas disponibles. Y, en caso de no hacerlo perderá los puntos por “walkover” (triunfo fácil).

La nómina de Boca no fue de 40 sino de 39 porque Sebastián Pérez se irá a Boavista de Portugal, y Sebastián Villa no será tenido en cuenta hasta que no se aclare su situación judicial. Sin embargo, desde Conmebol confirmaron que el plazo definitivo para entregar la lista es el 10 de septiembre y que, por lo tanto, la fecha contra Libertad no se modificará.

¿CAMPAÑA, AL XENEIZE?

Boca confirmó un brote de coronavirus en el plantel y encendió las alarmas a días del reinicio de la Libertadores. Entre los infectados se encuentran los cuatro arqueros (ver nota principal) y el Xeneize comenzó a moverse para conseguir un posible sustituto.

En Presión Alta, Daniel “Rolfi” Montenegro lanzó la primicia y dijo que “Independiente le ofreció a Martín Campaña a Boca”. Para Campaña, él es jugador libre, mientras que para el club aún le pertenece y tomaría dos caminos: juicio largo o venta forzada.