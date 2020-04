Coronavirus: dura experiencia de Wolkowyski y su familia

España es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus y un argentino que se vio afectado es el chaqueño Rubén Wolkowyski, el exbasquetbolista quien dio positivo de la COVID-19 y contó su experiencia.

Desde Málaga, el Colo, dijo: “En realidad, los que empezaron con los síntomas fueron mis dos hijos y luego mi señora. Sabíamos que el virus es muy contagioso; entonces, en algún momento, me tenía que tocar a mí. Los síntomas fueron muy leves”.

“Antes que mi señora termine fue que me contagié yo, cuando empecé con los síntomas. Fue un poco de golpe porque me desperté por la mañana con 38° de fiebre, dolor de garganta, empecé con tos, dolor de cabeza, de cuerpo”, añadió.

“Realmente es algo que uno lo puede relacionar con una fiebre; pero, es mucho más doloroso. Es más destructivo por dentro, de a poco te va comiendo y te va haciendo el mal. Uno lo va sintiendo y no sabe qué hacer para poder sacarlo de adentro”, sostuvo.

Luego, comentó: “Es algo muy fuerte. Estuve así siete días y en el octavo día tuve una mejora con la fiebre y yo pensé que lo había pasado; pero, en el noveno día me desperté con 39° de fiebre y ahí es cuando me recomiendan hacerme un estudio en un hospital”.

Al preguntársele si siempre se encontró en su casa, apuntó: “Si, siempre en casa. Todo por llamado telefónico. No te mandaban a urgencia a ningún lado porque estaba colapsado el sistema y porque el contagio era mucho más fuerte en los hospitales”.

“Pero bueno, cuando me pasa esto me mandan y tuve que ir a hacerme todos los estudios. Y, resulta que el virus me estaba haciendo una neumonía, me dieron todos los antibióticos, aunque no quedé internado porque estaban usando las camas de los hospitales para los casos más graves”, agregó.

Al consultarse si él fue el que peor la pasó, aseveró: “Sí. Mirá los síntomas son más o menos parecidos. Empieza con un pequeño dolor de garganta que dura un día o casi dos días. Luego la fiebre y el dolor de cabeza. También, la pérdida del olfato y del gusto a las comidas. Eso nos pasó a todos por igual y es uno de los síntomas que no lo nombran, pero estoy escuchando que es común de las personas que lo tienen”.

Preguntándosele sobre si pudo determinar desde qué lugar surgió el contagio, Wolkowyski dijo: “A ver… Es imposible determinar de dónde viene porque es súper contagioso. Pudiste cruzarte con alguien que iba adelante tuyo que estornudó o tosió y el aire te trajo el virus y entró en tu cuerpo. Además, si uno toca algo donde está el virus y se toca la cara, la boca, automáticamente el virus está adentro. Es muy difícil saber de dónde viene”.

Luego, el exbasquetbolista chaqueño, confirmó: “Es la primera vez que tengo miedo en algo. Es algo nuevo y los médicos están experimentando con nosotros, con la gente que está siendo contagiada ahora, entonces uno está solo peleando contra el virus. El pico de miedo mío fue cuando tuve que ir al hospital, despedirme de mi señora y no saber si salía de ahí porque mucha gente que entró, no salió”.

Finalmente, al hablar de las posibles secuelas, señaló: “Secuelas, … Por ahora no siento nada. No sé cuando empiece a entrenar mede nuevo por el tema de la neumonía en los pulmones; pero, lo primero que me dicen es que está bueno que me haya curado porque ya tengo los anticuerpos y por otro lado ves que hay gente que se vuelve a contagiar, entonces hay mucha contradicción”. (Fuente: Sportia).