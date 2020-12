Corrientes: denuncian y detienen a un comisario por abuso sexual

La joven tiene 18 y prestaba servicio como doméstica en una vivienda en San Miguel. Fue abusada por un comisario inspector, que se desempeñaba en Mantilla. Además, golpeada por la esposa del uniformado que es concejala de la localidad.



El efectivo policial acusado de abuso está detenido en Ituzaingó. La joven trabajaba en la casa del comisario Walter Ybalo (52) y su esposa Feliberta Carrizo, quien es preceptora y concejala del municipio de San Miguel.



Cuidaba desde hace más de un año a la madre del efectivo policial. Denunció que el viernes pasado abusó de ella y que la pareja del uniformado la atacó a golpes además de al hombre.



«Me pega una cachetada en el cuello, salgo, me voy a mi casa, soy de presión alta y por el dolor me voy al hospital, me revisan y hago la denuncia», relató la chica. (Fuente: Corrientes Hoy)