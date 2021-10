Corrientes: denunciaron a un ginecólogo por abusos sexuales

En septiembre se difundieron publicaciones a través de redes sociales de organizaciones feministas sobre un abuso perpetrado por el reconocido ginecólogo de la ciudad de Corrientes, Alejandro Gerardo Dahse. A partir de ese testimonio se sumaron otros relatos de tres sobrevivientes de abusos y violaciones. Esta semana se radicó la denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 4 de la capital correntina.

En 2020, Violeta asistió en reiteradas oportunidades al sistema de salud público de la ciudad de Corrientes para acceder a un control ginecológico porque no tenía obra social. “Fui al menos seis o siete veces al hospital Llano, siempre había alguna causa por la que no me atendían”, contó. Necesitaba la atención médica y una amiga le pasó el contacto de WhatsApp de su ginecólogo, esa misma tarde la atendió y realizó los estudios correspondientes y hablaron sobre la rama de la medicina que el profesional ejercía.

Un año más tarde, en mayo de 2021, Violeta asistió nuevamente al consultorio, el profesional ya la conocía y entablaron una conversación nuevamente sobre Medicina. “Entre la primera vez que fui y la segunda que fue este año hubo mucha confianza en la relación médico – paciente. Él me relataba cómo era con los pacientes”. En ese momento el profesional exhibió fotos de sus pacientes con diferentes enfermedades de transmisión sexual.

La sobreviviente relató que el médico también contó que cuando las parejas asistían a la consulta por lesiones de enfermedades de transmisión sexual en mujeres él decía que “se da cuenta que el hombre le fue infiel, pero dice que los contagios se dan de muchas maneras y no se mete en el tema”. Al finalizar ese comentario, según lo que narró Violeta, el hombre afirmó: “Yo también me mando las mías y nadie se entera”.

En el vínculo médico – paciente que entablaron, Dahse ofreció servicios médicos gratuitos como estudios y operaciones. “Él vio que yo no tenía obra social y tengo un problema en las mamas. Hablamos de que yo me quería operar y él todo el tiempo me recalcaba que es jefe de una obra social, que es funcionario y que puede hacer un cruce de obra social para operarme”, narró Violeta. Actualmente Dahse se desempeña como auditor de la obra social de los trabajadores y trabajadoras estatales provinciales.

“Yo me pongo a pensar hoy en día que, si yo hubiese hecho eso, a mí me hubiese pasado cualquier cosa porque arriba de la camilla no estoy yo, está cualquier otra persona”, explicó. “¿Cómo iba a denunciar algo que me podría haber hecho? Porque a todas las chicas anteriores las violó durante las operaciones, ahí les hace algo cuando están sedadas”, denunció Violeta.

En el momento de la revisación médica, Violeta contó que el ginecólogo le dijo que “en el clítoris tenía como una anomalía, soy una persona que siempre me reviso, me miro constantemente con un espejo y me parecía raro”. En ese momento, Violeta contó: “Sentí que me estaba tocando de más, él supuestamente dijo que lo hacía para irrigar la zona y que se vea mejor la lesión. Le pregunté qué estaba haciendo y él sin decirme nada me lamió”.

“Ahí me quedé en shock, me quedé nerviosa, me levanté y le saqué la frente. Me di cuenta que había cerrado con llave el lugar por ‘privacidad’ y el consultorio está al final del lugar, la sala de espera está en la parte de adelante, pensé ‘nadie va a escuchar si grito’”, detalló. Violeta contó: “Después de unas horas caí de lo que había pasado, me largué a llorar. Me sirvió mucho que todo mi grupo de amigas son feministas y todas ellas me apoyaron”.

La sobreviviente destacó que recibió apoyó de sus redes de contención y de movimientos de mujeres. “Me acordé de una amiga que era feminista y le conté lo que pasó, ella me comunicó con la abogada, me ayudó a armar la publicación y fue algo en masa”. Después de que se difundió el relato de Violeta, empezaron a surgir más testimonios y se conoció una denuncia previa por violencia sexual que no avanzó.

“Me impactó mucho que hay una mujer que le pasó un abuso a los 22, fue hace más de dos décadas y ahora volvió a ocurrir, debe haber muchas más que todavía no salieron”, expresó la denunciante. “Tiene que parar porque si no le ponen un freno va a seguir arruinando la vida de más mujeres”, comentó Violeta y detalló que en los otros casos el profesional “durante las operaciones violaba a las chicas cuando estaban anestesiadas, vulnerables o por hacerse algún tratamiento”.

“Ojalá que se animen a denunciar, yo entendí unas horas después lo que me pasó. Tuve la contención de mi entorno, de mi familia. Me salvé psicológicamente gracias al apoyo del feminismo, a todo el equipo que hay detrás y a mis amigas que tienen mucha perspectiva de género”, concluyó la sobreviviente.

LA VOZ DE LA ABOGADA

La abogada de las sobrevivientes y especialista en Derecho Penal, Sofía Domínguez, habló con este medio y relató cómo inició la causa que tiene como imputado al médico ginecólogo Alejandro Gerardo Dahse. Comentó que a partir de las publicaciones en redes sociales se conoció el caso y muchas de las víctimas pudieron relatar situaciones similares de violencia sexual con el mismo profesional.

Domínguez explicó que en los casos de abuso sexual muchas víctimas “no quieren denunciar porque tienen miedo, porque se responsabilizan, se culpabilizan.” En relación a los tiempos de las víctimas, la especialista remarcó que se trata de un proceso complejo y “muy difícil”, y que “las víctimas no siempre están preparadas para denunciar y que hay que respetar siempre ese deseo».

“Si vas al hospital y denuncias tienen un protocolo para estos casos y ellos mismos informan, pero lo importante es saber es que si bien se recaban todas las pruebas, los delitos contra la integridad sexual contra personas adultas son de instancia privada, es decir que solo la víctima puede denunciar, porque es una situación muy íntima y muy difícil de atravesar”, por otra parte, la abogada aclaró que estos delitos, cometidos a niños, niñas y adolescentes, deben ser denunciados por personas que conozcan estas situaciones.

La abogada se refirió al vínculo del médico con sus pacientes y dijo que “el hombre les genera confianza, las atiende gratis, les hace exámenes de la misma forma y eso es una posición de poder”, es decir que “causa una deuda y ellas después no quieren decir nada”.

La última sobreviviente que presentó su denuncia relató que Dahse le ofrecía servicios gratuitos, por lo que Domínguez expresa que “le dijo muchas veces que era director de IOSCOR, marcando esta situación de poder en la que se encuentra y es claramente un abuso de poder porque es sistemático, en todos los casos hace lo mismo.”

Domínguez explicó que el abuso de poder del médico se dio porque la joven “no tenía obra social y estaba atravesando una situación de vulnerabilidad familiar y económica”, e informó que tras realizar la denuncia y en las primeras instancias administrativas, la fiscalía n°3 solicitó la restricción de acercamiento que en las próximas horas se determinará si se la otorga.

Domínguez dijo que el hecho de que sea tan difícil para las víctimas el proceso para llegar a denunciar es justamente “porque sienten que la sociedad no las acompaña”

“Recién ahora tenemos una chica joven que se animó a denunciar, que es una nueva generación que tienen otra forma de pensar y de sentirse acompañadas”, dijo la especialista y sostuvo que “es importante romper el silencio para que las víctimas se sientan acompañadas y que la sociedad y que el Estado no les da la espalda. Eso está cambiando y la forma de cambiarlo es acompañando a las víctimas y creyendo en su palabra”.

Para denunciar abusos o cualquier tipo de violencia, acercarte a cualquier comisaría o fiscalía. En Corrientes, funciona el Centro de atención Jurídico integral a víctimas de violencia de género 379-4530311. (Fuente: Red de Periodistas de Corrientes)