Corrientes: “El 95% de los incendios son intencionales”

En un contexto de sequía y altas temperaturas, ayer se registraron incendios en seis provincias, Corrientes fue una de ellas. El foco ígneo afectó 600 hectáreas en Colonia Carlos Pellegrini donde se encuentra el parque Iberá, espacio dedicado a la conservación de la fauna y la flora autóctona. Luis Martínez, ambientalista correntino, dialogó con elDIARIO y detalló que “el 95% de los incendios que se dan hoy dentro de la provincia son intencionales”. Además, habló sobre la participación ciudadana como una herramienta clave para resguardar los recursos naturales y la necesidad de políticas públicas para evitar las llamas y sancionar a los responsables.

– Hace semanas varias provincias registran incendios, ¿qué factores provocan estos incendios?



– Estamos atravesando un periodo de sequía en cuanto a vegetación y situación hídrica, es un factor conjunto que juega un papel en contra del ecosistema que nos rodea. Al no haber precipitaciones y al no haber humedad la vegetación está seca y las altas temperaturas juegan un papel muy en contra. Parte de los incendios pueden ser producidos de manera natural o pueden ser producidos intencionalmente. El 95% de los incendios que se dan hoy dentro de la provincia son intencionales.

De manera natural tenemos un porcentaje muy bajo, pero gran parte son intencionales. El fuego a orillas de la ruta no se produce de manera natural, por alguien o por algo se tuvo que haber producido ese foco de incendio, o por una colilla de cigarrillo mal apagada. También hay gran parte de la gente que nos comenta que bajan camioneros o paran autos y prenden fuego con intenciones dañinas.

– ¿Cuánta incidencia tienen las condiciones climáticas y las olas de calor en los incendios?

– Desde el 2019 hay un periodo en el cual hay una tendencia de sequía, durante el periodo que abarca fines de 2020 en toda la provincia se registraron incendios. Esto es volver a repetir la misma película, pero un poco más agresivo porque estamos teniendo muchas altas temperaturas y la vegetación está nuevamente seca, incluso el suelo está descascarándose de la sequía y de la falta de agua. Muchas de las lagunas o arroyos que son parte del territorio correntino la mayoría están secos, esto también perjudica al ecosistema local, a la fauna silvestre que dependen de este ecosistema, dependen de este recurso.

– Se registran fenómenos como la bajante del río Paraná, las olas de calor en todo el país y los incendios. ¿Cómo se relacionan?

– Estos fenómenos ambientales que nos azotan son un conjunto de lo que llamamos cambio climático. El principal problema es la falta de precipitaciones y las altas temperaturas que juega un rol muy importante sumado a las deforestaciones que hubo durante todos estos años que no permiten que las napas puedan tener reservorios de agua. Si hoy ponemos en un contexto climático global todo esto es un conjunto de fenómenos climáticos ambientales que es agresivo y cada vez va a ser más agresivo si nuestras conductas y nuestros usos hacia los recursos que tenemos no cambiamos lamentablemente vamos a seguir teniendo fenómenos más agresivos, más olas de calores mayores a las que ya tenemos y sequías mucho más prolongadas al igual que la bajante del río Paraná que está teniendo un periodo muy extenso de tiempo de escasez de caudal.

– ¿Qué se sabe hasta el momento del incendio que se registró ayer en los Esteros de Iberá?



– La información que se maneja es que el incendio que se produjo en Colonia Carlos Pellegrini fue intencional, según los relatos de los lugareños que viven ahí. Esto queda a la merced de las autoridades que deben investigar porque estamos teniendo muchos focos de incendios intencionales dentro de la provincia y hasta el día de la fecha no tenemos ningún responsable.

Esta situación es de hace varios años atrás con distintos focos ígneos que perjudican de manera directa a los recursos naturales y no hay responsables. Esta situación no puede continuar. En Carlos Pellegrini se quemaron más de 400 hectáreas dentro de ese territorio que es el área protegida, poniendo en contexto provincial en el que hay varias localidades que también sufrieron incendios y donde también fueron perjudicadas la vegetación con altísimo valor ecológico y ambiental.

– ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir los incendios?

– Como ciudadanía podemos reportar en caso de que veamos incendios o si vemos que alguien está prendiendo fuego, hacer la denuncia en la comisaría y llamar al 911. Es importante la participación ciudadana ante esta situación porque no podemos permitirnos dejar que un vecino prenda fuego porque va a quemar la basura o en los campos cuando quieren hacer renovación de pasturas que es imposible porque no hay precipitaciones y por ende el suelo está completamente seco.

Es importante que denuncien, y si ven humo o fuego en los campos que avisen a las autoridades.

Intentemos resguardar nuestros recursos naturales en este momento tan crítico que atravesamos para esta generación y para las razones futuras. Nos queda velar por los recursos y dejar lo mejor posible el planeta de todo el daño que ya hicimos. Es importante la participación ciudadana y la participación política para la construcción de una provincia más sostenible y más resguardada en cuanto a los recursos naturales.

– ¿Qué políticas públicas pueden implementar las autoridades para evitar los incendios?

– Necesitamos que nos digan cuales son los planes de contingencia y conocer cuáles son los planes que ellos van a seguir de ahora en adelante para combatir los incendios. También se planteó que se habilite una línea de emergencia totalmente gratuita para que cualquier persona pueda llamar de manera anónima y pueda hacer una denuncia reportando estos hechos así el denunciante no se ve perjudicado. Es importante que el Estado brinde recursos y equipamientos para las dotaciones de bomberos para poder acudir con mayor rapidez y eficacia ante estos incendios que están arrasando con el ecosistema.

Es importante informarle a la sociedad que es lo que está permitido, reforzar los fondos para la lucha contra los incendios. Además, se debe elaborar un plan de concientización que sea fuerte, que la sociedad entienda y se sancione a quienes cometan los incendios o atenten contra el bienestar de los recursos naturales que hace varios años sufren un estrés imparable.