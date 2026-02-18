Corrientes movilizada por la memoria: abrazo en defensa del Espacio de Memoria RI9

La actividad se realizó ante la amenaza de posible venta del predio por parte del Gobierno nacional y el silencio sobre el destino que la provincia de Corrientes dará al sitio en caso de adquirirlo.

La actividad, realizada en torno al histórico edificio que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, reunió a un importante número de asistentes que expresaron su preocupación por la continuidad de este espacio de memoria abierto a la comunidad.

Organizado por agrupaciones locales, organismos de derechos humanos y multiplicidad de actores sociales, el abrazo simbolizó un reclamo colectivo para garantizar que el sitio no deje de existir como lugar de memoria pública, educativo y testimonial. A lo largo de la mañana, los presentes recorrieron las instalaciones del ex centro clandestino, donde también pudieron escuchar testimonios de personas que vivieron la represión de Estado en Corrientes y de familiares de víctimas.

El Espacio de Memoria RI9 preserva y señala el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas, y constituye un recurso pedagógico y simbólico para recordar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. El reconocimiento formal de sitios y espacios de memoria en Argentina es acompañado desde lo legal por la Ley Nacional N.º 26.691, que establece la preservación y conservación de estos lugares por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales y a la construcción histórica colectiva.

Los abrazos ciudadanos, similares a los que se realizan en otros espacios de memoria y homenaje en nuestro país, se inscriben en una tradición de participación social que busca mantener viva la memoria, preservar la verdad histórica y sostener los procesos de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. La movilización en torno al RI9 marca un paso más en este esfuerzo, que combina la iniciativa comunitaria con la vigilancia de las políticas públicas relacionadas con la conservación del pasado reciente.

Los organizadores señalaron que la defensa de este espacio no es un reclamo local aislado, sino parte de una agenda más amplia de memoria por los 50 años del golpe de Estado de 1976, en la que se multiplican las actividades de reflexión, señalización comunitaria y acciones pedagógicas durante todo este año. La preservación de estos sitios, sostienen, no solo honra a las víctimas y sobrevivientes, sino que también constituye una herramienta fundamental para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de los derechos humanos, el valor de las garantías constitucionales y los riesgos que implica el negacionismo o el olvido.

La jornada concluyó con un fuerte llamado de las organizaciones a que las autoridades se pronuncien públicamente sobre el futuro del Espacio de Memoria RI9 y garanticen su permanencia como lugar de preservación histórica y de memoria colectiva. El colectivo «50 Veces Memoría» continúa alerta, con la firme convicción de que la memoria es irreemplazable y su defensa es un deber cívico.